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Народный депутат от фракции «Европейская Солидарность» Ирина Фриз заявила, что предложение России доставить так называемый «гуманитарный конвой» в Киево-Печерскую Лавру является частью спланированной спецоперации.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
Она считает, что если власти Украины согласится на эту провокацию, это будет предательством национальных интересов государства.
— Россия хочет доставить «гумконвой» Киево-Печерской Лавре из-затого, что попы Московского патриархата заболели короновирусом. Подключили к акции даже публичных лиц, российских артистов и других сторонников режима Путина. Все это для того, чтобы информационно «натянуть на волка кожу овцы». Россия стоит за тем, что именно УПЦ МП призвала верующих не бояться и идти на Пасхальные праздники в их храмы. Фото с Святогорской и Почаевской лавры в пасхальные дни является доказательством того, что нарушались не только карантинные мероприятия, но и того, что таким образом Кремлем через московскую церковь в Украине проводилась спецоперация в нашей стране, - напоминает Ирина Фриз.
Она также приводит вероятный план такой операции спецслужб Кремля: Первый шаг. Создание в лаврах - Киево-Печерской, Святогорской, Почаивський - вспышек заболеваний COVID-19. Второй. Сбор «гумпмощи» и требование РФ в Украине - принять ее. Этот груз доставят под военной охраной и в сопровождении представителей разведки, как это было, например, в Италии. Третий. Взятие де-факто этих территорий под абсолютный контроль с целью проведения акций по дестабилизации ситуации на религиозной почве, создание картинки для СМИ, дискредитация Украины и др.
Ирина Фриз предостерегает представителей власти в Украине от участия в реализации планов страны-агрессора.
— Допуск под любым видом этих «гуманитарных» грузов в Киев или другие города является прямой изменой национальных интересов государства, - отмечает представитель «Европейской Солидарности».
Ирина Фриз отмечает, что Россия в первую очередь хочет заниматься собственными проблемами, ведь количество инфицированных коронавирусом там постоянно растет.
— За минувший день в Российской Федерации зафиксировали около 6000 новых случаев COVID-19, общее количество заболевших превысило 68 тысяч 500. Пусть помогут сначала себе, - отмечает Ирина Фриз.
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Народный депутат от фракции «Европейская Солидарность» Ирина Фриз заявила, что предложение России доставить так называемый «гуманитарный конвой» в Киево-Печерскую Лавру является частью спланированной спецоперации.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
Она считает, что если власти Украины согласится на эту провокацию, это будет предательством национальных интересов государства.
— Россия хочет доставить «гумконвой» Киево-Печерской Лавре из-затого, что попы Московского патриархата заболели короновирусом. Подключили к акции даже публичных лиц, российских артистов и других сторонников режима Путина. Все это для того, чтобы информационно «натянуть на волка кожу овцы». Россия стоит за тем, что именно УПЦ МП призвала верующих не бояться и идти на Пасхальные праздники в их храмы. Фото с Святогорской и Почаевской лавры в пасхальные дни является доказательством того, что нарушались не только карантинные мероприятия, но и того, что таким образом Кремлем через московскую церковь в Украине проводилась спецоперация в нашей стране, - напоминает Ирина Фриз.
Она также приводит вероятный план такой операции спецслужб Кремля: Первый шаг. Создание в лаврах - Киево-Печерской, Святогорской, Почаивський - вспышек заболеваний COVID-19. Второй. Сбор «гумпмощи» и требование РФ в Украине - принять ее. Этот груз доставят под военной охраной и в сопровождении представителей разведки, как это было, например, в Италии. Третий. Взятие де-факто этих территорий под абсолютный контроль с целью проведения акций по дестабилизации ситуации на религиозной почве, создание картинки для СМИ, дискредитация Украины и др.
Ирина Фриз предостерегает представителей власти в Украине от участия в реализации планов страны-агрессора.
— Допуск под любым видом этих «гуманитарных» грузов в Киев или другие города является прямой изменой национальных интересов государства, - отмечает представитель «Европейской Солидарности».
Ирина Фриз отмечает, что Россия в первую очередь хочет заниматься собственными проблемами, ведь количество инфицированных коронавирусом там постоянно растет.
— За минувший день в Российской Федерации зафиксировали около 6000 новых случаев COVID-19, общее количество заболевших превысило 68 тысяч 500. Пусть помогут сначала себе, - отмечает Ирина Фриз.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов