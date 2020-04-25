Народный депутат от фракции «Европейская Солидарность» Ирина Фриз заявила, что предложение России доставить так называемый «гуманитарный конвой» в Киево-Печерскую Лавру является частью спланированной спецоперации.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Она считает, что если власти Украины согласится на эту провокацию, это будет предательством национальных интересов государства.

— Россия хочет доставить «гумконвой» Киево-Печерской Лавре из-затого, что попы Московского патриархата заболели короновирусом. Подключили к акции даже публичных лиц, российских артистов и других сторонников режима Путина. Все это для того, чтобы информационно «натянуть на волка кожу овцы». Россия стоит за тем, что именно УПЦ МП призвала верующих не бояться и идти на Пасхальные праздники в их храмы. Фото с Святогорской и Почаевской лавры в пасхальные дни является доказательством того, что нарушались не только карантинные мероприятия, но и того, что таким образом Кремлем через московскую церковь в Украине проводилась спецоперация в нашей стране, - напоминает Ирина Фриз.

Она также приводит вероятный план такой операции спецслужб Кремля: Первый шаг. Создание в лаврах - Киево-Печерской, Святогорской, Почаивський - вспышек заболеваний COVID-19. Второй. Сбор «гумпмощи» и требование РФ в Украине - принять ее. Этот груз доставят под военной охраной и в сопровождении представителей разведки, как это было, например, в Италии. Третий. Взятие де-факто этих территорий под абсолютный контроль с целью проведения акций по дестабилизации ситуации на религиозной почве, создание картинки для СМИ, дискредитация Украины и др.

Ирина Фриз предостерегает представителей власти в Украине от участия в реализации планов страны-агрессора.

— Допуск под любым видом этих «гуманитарных» грузов в Киев или другие города является прямой изменой национальных интересов государства, - отмечает представитель «Европейской Солидарности».

Ирина Фриз отмечает, что Россия в первую очередь хочет заниматься собственными проблемами, ведь количество инфицированных коронавирусом там постоянно растет.