Пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко по случаю годовщины принятия «Закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» заявил, что работа над законом продолжалась несколько лет, для того чтобы документ стал максимально сбалансированным. А его принятие сознательно вынесли за пределы избирательной кампании, потому что язык - это не тема для политических спекуляций.

Об этом сообщают в пресс-службе политсилы.

— Год назад, 25 апреля 2019 года, Верховная Рада приняла исторический закон о государственном языке. Люди на площади под Верховной Радой встретили принят закон аплодисментами и криками «Слава Украине! - Героям Слава!». Работа над законом продолжалась несколько лет, чтобы этот документ был максимально сбалансированным. Принятие языкового закона тогда сознательно вынесли за рамки президентской избирательной кампании. Потому что язык - это не тема для спекуляций. Всегда придерживался мнения, что стратегический для Украины закон должен быть лишен всякой конъюнктуры. Так, после нескольких веков тотальной русификации, закон о государственном языке должен завершить и укрепить расцвет украинского языка. Но что мы видим сегодня, год спустя? Татьяна Монахова, языковая омбудсмен, подала в отставку, потому что правительство не обеспечило ее условиями для работы. Сейчас ответственность за провал этой работы перекладывают на разработчиков Закона о языке. Хотя Закон четко установил, что правительство в течение 6 месяцев должно было создать все условия для деятельности Уполномоченного по защите государственного языка, - отметил Петр Порошенко.

По словам политика такая ситуация четко показывает отношение действующей власти к поддержке и развитию украинского языка.

— Но наш язык был и остается залогом национальной безопасности и государственного единства. Спасибо всем, кто работал и работает над соблюдением Закона о языке. Его роль в современной истории Украины трудно переоценить. Надеюсь, что на должность языкового омбудсмена придет умный, активный и принципиальный человек, который будет работать ради сохранения нашей национальной идентичности и защитит один из главных государственно инструментов - наш прекрасный украинский язык, - отметил Петр Порошенко.

Напомним, 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла закон об украинском языке.