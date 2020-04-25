Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе отправил своему украинскому коллеге Дмитрию Разумкову письмо с предупреждением о возможных последствиях назначения экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на должность вице-премьера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

— Господин спикер, общеизвестно, что грузинские суды заочно осудили Михаила Саакашвили за серьезные уголовные обвинения. Он был признан виновным в грубых нарушениях всеми тремя судебными инстанциями, - пишет Талаквадзе Разумкову.

Спикер парламента Грузии перечислил преступления, в которых Саакашвили на родине признали виновным.

— Г-н Саакашвили несет политическую ответственность за систематические провалы в отношении прав человека, злоупотребление властью, притеснение СМИ, вмешательство в право собственности и создание угрозы свободным выборам во время своего президентства, — написал он.

Председатель парламента Грузии предупреждает о возможных последствиях назначения Саакашвили на должность вице-премьера.

— Его возможное назначение подорвало бы взаимное доверие между нашими государствами и их институтами. Это назначение может затмить политическое сотрудничество между нашими правительствами и наши совместные усилия. При этом Украине и Грузии есть чем поделиться в плане совместных усилий и поддержки друг друга в восстановлении территориальной целостности, а также в присоединении к Европейскому союзу и НАТО, — отметил спикер парламента Грузии.

Напомним, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия отреагировал на заявления Грузии о возможном отзыве своего посла из Украины в случае назначения Михеила Саакашвили вице-премьером по реформам.