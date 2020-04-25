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Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе отправил своему украинскому коллеге Дмитрию Разумкову письмо с предупреждением о возможных последствиях назначения экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на должность вице-премьера.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
— Господин спикер, общеизвестно, что грузинские суды заочно осудили Михаила Саакашвили за серьезные уголовные обвинения. Он был признан виновным в грубых нарушениях всеми тремя судебными инстанциями, - пишет Талаквадзе Разумкову.
Спикер парламента Грузии перечислил преступления, в которых Саакашвили на родине признали виновным.
— Г-н Саакашвили несет политическую ответственность за систематические провалы в отношении прав человека, злоупотребление властью, притеснение СМИ, вмешательство в право собственности и создание угрозы свободным выборам во время своего президентства, — написал он.
Председатель парламента Грузии предупреждает о возможных последствиях назначения Саакашвили на должность вице-премьера.
— Его возможное назначение подорвало бы взаимное доверие между нашими государствами и их институтами. Это назначение может затмить политическое сотрудничество между нашими правительствами и наши совместные усилия. При этом Украине и Грузии есть чем поделиться в плане совместных усилий и поддержки друг друга в восстановлении территориальной целостности, а также в присоединении к Европейскому союзу и НАТО, — отметил спикер парламента Грузии.
Напомним, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия отреагировал на заявления Грузии о возможном отзыве своего посла из Украины в случае назначения Михеила Саакашвили вице-премьером по реформам.
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Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе отправил своему украинскому коллеге Дмитрию Разумкову письмо с предупреждением о возможных последствиях назначения экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на должность вице-премьера.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
— Господин спикер, общеизвестно, что грузинские суды заочно осудили Михаила Саакашвили за серьезные уголовные обвинения. Он был признан виновным в грубых нарушениях всеми тремя судебными инстанциями, - пишет Талаквадзе Разумкову.
Спикер парламента Грузии перечислил преступления, в которых Саакашвили на родине признали виновным.
— Г-н Саакашвили несет политическую ответственность за систематические провалы в отношении прав человека, злоупотребление властью, притеснение СМИ, вмешательство в право собственности и создание угрозы свободным выборам во время своего президентства, — написал он.
Председатель парламента Грузии предупреждает о возможных последствиях назначения Саакашвили на должность вице-премьера.
— Его возможное назначение подорвало бы взаимное доверие между нашими государствами и их институтами. Это назначение может затмить политическое сотрудничество между нашими правительствами и наши совместные усилия. При этом Украине и Грузии есть чем поделиться в плане совместных усилий и поддержки друг друга в восстановлении территориальной целостности, а также в присоединении к Европейскому союзу и НАТО, — отметил спикер парламента Грузии.
Напомним, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия отреагировал на заявления Грузии о возможном отзыве своего посла из Украины в случае назначения Михеила Саакашвили вице-премьером по реформам.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов