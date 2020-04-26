Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв Чернобыльской катастрофы, которая произошла 34 года назад. Соответствующее заявление Владимир Зеленский опубликовал на Facebook.

— 34 года назад на украинской земле произошла невиданная трагедия: мирный атом, призванный облегчать жизнь и улучшать благосостояние людей, вышел из-под контроля и стал угрозой для всего живого на большой территории вокруг Чернобыльской атомной электростанции и далеко за ее пределами... В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью героев, которые спасли будущее от радиационной опасности и отошли в вечность. Глубокое уважение ликвидаторам и добрые слова в адрес представителей различных профессий, которые сегодня обеспечивают восстановление и развитие территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, а также защищают эти земли от новых стихийных бедствий. Чернобыльская катастрофа - это без преувеличения бедствие планетарного масштаба. Она стала не только горьким уроком из недавнего прошлого, но и предостережением на будущее. Планета Земля является колыбелью и домом для всего человечества, и поэтому ее сохранение является ответственностью каждого человека и общим долгом всех наций мира, - написал Владимир Зеленский.

Также Зеленский убежден, что залогом решения глобальных проблем современности, среди которых и Чернобыльская трагедия, и в дальнейшем останутся международная солидарность и слаженная работа ради лучшего будущего нынешнего и грядущих поколений.

Напомним, взрыв на Чернобыльской АЭС произошел 26 апреля 1986 года в 1:23:47 в ходе проведения проектного испытания турбогенератора № 8 на 4-м энергоблоке, в результате был полностью разрушен реактор. Здание энергоблока, кровля машинного зала частично обрушились. Возникло более 30 очагов пожара, основные из них через час были подавлены, а к 5 часам утра 26 апреля пожар ликвидировали.

По данным организации «Союз Чернобыль», из 600 тысяч ликвидаторов 10% умерли, а еще 165 тысяч стали инвалидами.