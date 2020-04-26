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Мэр Днепра Борис Филатов обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отозвать своих «псов», которые открывают бесконечные уголовные дела против мэров, местных депутатов, общественных активистов и политических оппонентов.
Об этом Филатов написал в Facebook.
«Поверьте, у меня давние мировоззренческие разногласия с мэрами Одессы и Харькова, но хотелось бы понять, а когда закончатся их бесконечные уголовные дела, которые годами переходят в наследство от одного президента к следующему? И скажите, новые «пидозры» в карантин – это разве справедливо? Поверьте, мне не нравится, что в Запорожье построили аэропорт, который конкурирует с Днепром, но когда мэра Запорожья за него преследуют – это чистое скотство. В Киеве гоняют замов Кличко, в Виннице СБУ (!) ищет в мэрии (!!) украденную соль (!!!). Или у нас уже все хорошо в стране с госбезопасностью, что надо спецслужбе солью заниматься?» – написал Борис Филатов.
Филатов попросил президента Зеленского обратить внимание, что в Украине уголовные дела «штампуются пачками».
«Неужели каждое утро, ваши аппаратчики не кладут вам на стол сводки о том, что в Украине уголовные дела штампуются пачками? В вашем знаменитом турборежиме. В карантин. Что та неуправляемая свора, которую вы так красиво обещали реформировать и привести в чувства, сегодня объединила против себя всех», – написал Филатов и попросил Зеленского объявить своим «псам» карантин до конца эпидемии.
Филатов напомнил, что по всему миру в разгар эпидемии из тюрем выпускают людей, “а в Украине, наоборот, пакуют».
«Скажите, когда уже закончатся бесконечные уголовные дела? Против мэров. Против местных депутатов. Общественных активистов. Политических оппонентов. А особенно против веселых тётенек, которые по-смешному угрожают вам в Ютубе, а по итогу, подлецы в погонах ищут у них в детских кроватях водяные пистолеты», – сказал мэр Днепра.
Ранее мэра Покрова Александра Шаповала правоохранители задержали по подозрению в присвоении 1,3 млн бюджетных денег. По данным прокуратуры, мэр и еще ряд чиновников, вступив в предварительный сговор, присвоили бюджетные средства, предусмотренные для ремонта кровель жилых домов и учреждений образования.
Ранее сообщалось, что главный редактор издания «Цензор.Нет» Юрий Бутусов заявил о том, что заместителя прокурора Николаевской области Степана Божило срочно откомандировали в Днепр на спецоперацию по задержанию мэра Бориса Филатова, но сам прокурор это отрицает.
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Мэр Днепра Борис Филатов обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отозвать своих «псов», которые открывают бесконечные уголовные дела против мэров, местных депутатов, общественных активистов и политических оппонентов.
Об этом Филатов написал в Facebook.
«Поверьте, у меня давние мировоззренческие разногласия с мэрами Одессы и Харькова, но хотелось бы понять, а когда закончатся их бесконечные уголовные дела, которые годами переходят в наследство от одного президента к следующему? И скажите, новые «пидозры» в карантин – это разве справедливо? Поверьте, мне не нравится, что в Запорожье построили аэропорт, который конкурирует с Днепром, но когда мэра Запорожья за него преследуют – это чистое скотство. В Киеве гоняют замов Кличко, в Виннице СБУ (!) ищет в мэрии (!!) украденную соль (!!!). Или у нас уже все хорошо в стране с госбезопасностью, что надо спецслужбе солью заниматься?» – написал Борис Филатов.
Филатов попросил президента Зеленского обратить внимание, что в Украине уголовные дела «штампуются пачками».
«Неужели каждое утро, ваши аппаратчики не кладут вам на стол сводки о том, что в Украине уголовные дела штампуются пачками? В вашем знаменитом турборежиме. В карантин. Что та неуправляемая свора, которую вы так красиво обещали реформировать и привести в чувства, сегодня объединила против себя всех», – написал Филатов и попросил Зеленского объявить своим «псам» карантин до конца эпидемии.
Филатов напомнил, что по всему миру в разгар эпидемии из тюрем выпускают людей, “а в Украине, наоборот, пакуют».
«Скажите, когда уже закончатся бесконечные уголовные дела? Против мэров. Против местных депутатов. Общественных активистов. Политических оппонентов. А особенно против веселых тётенек, которые по-смешному угрожают вам в Ютубе, а по итогу, подлецы в погонах ищут у них в детских кроватях водяные пистолеты», – сказал мэр Днепра.
Ранее мэра Покрова Александра Шаповала правоохранители задержали по подозрению в присвоении 1,3 млн бюджетных денег. По данным прокуратуры, мэр и еще ряд чиновников, вступив в предварительный сговор, присвоили бюджетные средства, предусмотренные для ремонта кровель жилых домов и учреждений образования.
Ранее сообщалось, что главный редактор издания «Цензор.Нет» Юрий Бутусов заявил о том, что заместителя прокурора Николаевской области Степана Божило срочно откомандировали в Днепр на спецоперацию по задержанию мэра Бориса Филатова, но сам прокурор это отрицает.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов