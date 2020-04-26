Журналисты аналитического портала «Слово и Дело» проанализировали статистику дорожно-транспортных происшествий и составили список самых опасных дорог государственного значения в Украине.

Об этом говорится в публикации на сайте «Слово и Дело».

Сообщается, что в Украине за прошлый год и первый квартал 2020-го произошло почти 197 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 4,2 тысячи человек и 39,4 тысяч – получили травмы. В этом году статистику немного улучшит введенный карантин – пока за его период количество ДТП снизилось на 63%. Однако ситуация на дорогах государственного значения все равно остается сложной.

За прошлый год и первый квартал 2020-го именно на дорогах государственного значения произошло 5,6 тысячи ДТП: погибли 1,4 тысячи человек, 7,4 тысячи – пострадали.

Самой опасной трассой можно назвать М-06 Киев-Чоп, больше всего аварий происходит на ее участках в Киевской, Житомирской, Ровненской, Закарпатской и Львовской областях. На М-06 за указанный период произошло 757 ДТП, почти 200 человек погибли.

На втором месте трасса М-05 Киев-Одесса – 463 дорожно-транспортных происшествия. Самые аварийные участки в Одесской, Кировоградской и Киевской областях. Немного меньше ДТП – 447 – произошло на дороге М-03 Киев-Харьков. На ней особо осторожными нужно быть в Полтавской области, возле села Войновка.

Почти 300 аварий произошло на трассе М-12 Стрый-Знамянка, 80 человек погибли. Ее опасные участки расположены в Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской областях. Больше 200 ДТП произошло также на трассе М-07 Киев-Ягодин.

В список наиболее аварийных попала также трасса М-14 «Одесса - Новоазовск», которая проходит через Николаев. На этой автодороге за указанный период произошло 176 ДТП, в которых погибли 37 человек.

Ранее сообщалось, что на Херсонщине 200 человек перекрыли мост из-за закрытия рынков.