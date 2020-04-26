Народный депутат от партии «Европейская солидарность» Нина Южанина заявила, что украинцы останутся без пенсий, субсидий и других пособий, если не будет принят так называемый «Антиколомойский» закон, что является требованием Международного валютного фонда.

Об этом говорится в видеозаписи на YouTube-канале «Без Хайпу».

Нина Южанина рассказала, что профильный комитет парламента с понедельника рассмотрел 16 тысяч поправок к так называемому «Антиколомойскому» закону, однако остановил рассмотрение, когда осталось меньше 1000 правок. По ее мнению, это свидетельствует об умышленном затягивании со стороны представителей монобольшинства.

— Начали детально рассматривать все правки, начиная с понедельника. Каждый день по 7-8 часов продолжалось заседание комитета. Было очевидно с первого же дня, что авторы поправок больше занимаются политикой, чем профессиональными поправками, объяснениями этих поправок - что меняюьт и для чего, - рассказала Нина Южанина.

Она рассказала, что на заседании комитета выступали одни и те же 5 человек, которые подготовили 6 тысяч поправок, распечатали их на нескольких листках - и вышло таким образом 16 тысяч поправок.

Нина Южанина сообщила, что среди 16 тысяч поправок только 200 действительно касались улучшения законопроекта. Политик также добавила, что «Европейская солидарность» подала только 5 поправок, которые предварительно поддержал комитет. Парламент имел реальную возможность рассмотреть и проголосовать закон в пятницу, 24 апреля, на внеочередном заседании - для этого нужно было рассмотреть меньше 100 поправок. Но заседание комитета отложили на следующую неделю.

— За 4 дня работы мы прошли и остановились на 16300-й поправке. Сегодня (в субботу 25 апреля, - прим.) можно было в 9 утра дорассмотреть или же вчера работать не до 18:00, а до 19:00 - и мы бы уже сегодня вышли на рассмотрение этого проекта закона, - считает Нина Южанина.

По ее словам, депутаты, которые указаны как авторы этих поправок, не скрывают, что 16 тысяч поправок вместо них готовили другие люди.

— Конечно, они не писали, и некоторые из них, выступая, говорили, что это группа юристов, группа советников, еще какая-то группа людей, которые заранее готовили эти правки, дали им в руки, и они их комментировали. Они пытались как-то смыть с себя это клеймо «спамеров», которое поставил на них народ. Потому что каждый из них за весь период работы парламента подал по 5, по 10, больше всего - кажется, 24 поправки было подано - за весь период работы, - говорит Нина Южанина.

Представитель «Европейской солидарности» отметила, что национализация ПриватБанка произошла в интересах миллионов украинцев.

— Национализация ПриватБанка спасла вкладчиков - а их 20 миллионов людей, которые не потеряли ни одной копейки. И не учитывать то, что страна пошла на такой очень непопулярный, рискованный шаг, зная, кто является владельцем этого банка, - мы должны быть благодарны за такою решительность. За эти шаги, которые были предприняты, - сказала Нина Южанина.

По ее мнению, принятие банковского закона позволит усовершенствовать такие специфические и сложные финансовые процедуры.

Нина Южанина убеждена, что закон, который является одним из основных условий для получения финансовой программы МВФ, нужно принять как можно раньше. Она заявила, что еси не будет кредита, Украина будет вынуждена остановить социальные выплаты из бюджета, либо будет дефолт.

— Для того, чтобы не было дефолта без кредита МВФ, сейчас нужно остановить все выплаты из бюджета. ТОгда дефолта не будет. Если Украина на это согласится - чтобы все социально защищенные статьи остановить, все - ни пенсий, ни помощи малообеспеченным семьям, ни на детей, ни субсидий. Потому что уже немного времени осталось. С такой экономической стагнацией мы уже сейчас будем иметь совсем ограниченный ресурс поступлений - я даже не знаю, будет ли у нас возможность финансировать армию Мы стоим в очереди к 103 странам, которые уже попросили от МВФ помощи и кредитования. Принципиально принять законопроект и сделать это как можно скорее, а не затягивать время, - сказала Нина Южанина.

Ранее сообщалось, что компания Коломойского выиграла у ПриватБанка суд на 17,6 миллионов гривен