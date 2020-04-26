В воскресенье, 26 апреля, на территории Себинского сельского совета в Новоодесском районе горело 2,5 гектара сухой трав и камыша.

Об этом сообщили в Главном управлении государственной службы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Огонь был ликвидирован силами дежурного караула 21 государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области,

Сообщается, что тушение пожара усложнял сильных порывистый ветер, что привело к таких масштабам распространения огня. Огнеборцам удалось за час ликвидировать огонь. Вероятной причиной возгорания стал неосторожное обращение с огнем.

Ранее сообщалось, что в субботу, 25 апреля, в Николаеве горел мусор на открытой территории одного из предприятий по улице Индустриальной.