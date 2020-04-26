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В воскресенье, 26 апреля, на территории Себинского сельского совета в Новоодесском районе горело 2,5 гектара сухой трав и камыша.
Об этом сообщили в Главном управлении государственной службы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.
Огонь был ликвидирован силами дежурного караула 21 государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области,
Сообщается, что тушение пожара усложнял сильных порывистый ветер, что привело к таких масштабам распространения огня. Огнеборцам удалось за час ликвидировать огонь. Вероятной причиной возгорания стал неосторожное обращение с огнем.
Ранее сообщалось, что в субботу, 25 апреля, в Николаеве горел мусор на открытой территории одного из предприятий по улице Индустриальной.
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В воскресенье, 26 апреля, на территории Себинского сельского совета в Новоодесском районе горело 2,5 гектара сухой трав и камыша.
Об этом сообщили в Главном управлении государственной службы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.
Огонь был ликвидирован силами дежурного караула 21 государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области,
Сообщается, что тушение пожара усложнял сильных порывистый ветер, что привело к таких масштабам распространения огня. Огнеборцам удалось за час ликвидировать огонь. Вероятной причиной возгорания стал неосторожное обращение с огнем.
Ранее сообщалось, что в субботу, 25 апреля, в Николаеве горел мусор на открытой территории одного из предприятий по улице Индустриальной.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов