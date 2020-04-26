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В субботу, 25 апреля, в Николаеве горел мусор на открытой территории одного из предприятий по улице Индустривальной.
Об этом сообщает Главное управление Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.
На вызов были направлены караулы 2 и 3 государственных пожарно-спасательных частей и оперативно-координационный центр. По приезду выяснилось, что из-за порывистого ветра огонь успел распространиться на площадь около 900 м2 и существовала угроза его распространения на находящиеся рядом здания.
Пожар был ликвидирован в течение часа, было привлечено 4 единицы основной и спецтехники и 16 человек. Причина возгорания сейчас устанавливается.
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В субботу, 25 апреля, в Николаеве горел мусор на открытой территории одного из предприятий по улице Индустривальной.
Об этом сообщает Главное управление Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.
На вызов были направлены караулы 2 и 3 государственных пожарно-спасательных частей и оперативно-координационный центр. По приезду выяснилось, что из-за порывистого ветра огонь успел распространиться на площадь около 900 м2 и существовала угроза его распространения на находящиеся рядом здания.
Пожар был ликвидирован в течение часа, было привлечено 4 единицы основной и спецтехники и 16 человек. Причина возгорания сейчас устанавливается.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов