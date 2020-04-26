В субботу, 25 апреля, в Николаеве горел мусор на открытой территории одного из предприятий по улице Индустривальной.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

На вызов были направлены караулы 2 и 3 государственных пожарно-спасательных частей и оперативно-координационный центр. По приезду выяснилось, что из-за порывистого ветра огонь успел распространиться на площадь около 900 м2 и существовала угроза его распространения на находящиеся рядом здания.

Пожар был ликвидирован в течение часа, было привлечено 4 единицы основной и спецтехники и 16 человек. Причина возгорания сейчас устанавливается.