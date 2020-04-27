Николаевская фехтовальщица, чемпионка международных соревнований, в том числе и Олимпийских игр, Ольга Харлан призналась, что не может дождаться, чтобы вернуться к реальной жизни.

Об этом она написала у себя в Instagram.

— Не могу дождаться, чтобы вернуться к реальной жизни. Ощутить фехтовальный зал под моими ногами, почувствовать атмосферу спортзала, встретиться с друзьями и хотя бы пойти в кино, встретить мою любовь, так крепко обнять его и никогда не отпускать! Это время для огромного терпения, которого у меня обычно нет, но я учусь жить с этим. А также с верой, что скоро это трудное время закончится, - написала Ольга Харлан.

Напомним, ранее Ольга Харлан рассказала, что после Олимпийских игр — 2020 примет решение по поводу своей дальнейшей карьеры. При этом она отметила, что не готова отпустить дело всей своей жизни.