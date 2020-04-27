Украине не хватает качественных кадров для государственной службы.

Об этом первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» в Верховной Раде, глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко рассказал в интервью изданию ZN.UA.

— Что касается компетентности, то в стране давно кадровый кризис. И не только в государственной власти. Найти хорошего специалиста – большая проблема. Я лично общался с более чем 200 кандидатами на должности категории А, и если пятеро из них соответствовали необходимому уровню, то это хорошо. Все они, кстати, осознанно пришли из бизнеса. А десятки тысяч среднего уровня? А как вообще понять эффективность тех, кто уже работал до нас, если ее никто никогда не измерял? Вопросов на самом деле достаточно, - сказал он.

По словам главы партии, необходимо предметно заниматься реформой государственной службы.

— Она со своими директоратами, расколовшими министерства и другие органы центральной власти на враждующие лагеря, зашла в тупик. Нужна новая стратегия... Качественное кадровое обновление возможно только при параллельной перезагрузке алгоритма работы всей системы госуправления и каждого ее элемента в частности, – отметил Корниенко.

В качестве базового примера он указал Министерство цифровой трансформации, глава которого Михаил Федоров «пришел и буквально с нуля создал рабочую систему».

Ранее первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов заявил, что после спада заболеваемости корорнавирусом COVID-19 начнут приниматься кадровые решения по главам облгосадминистраций.