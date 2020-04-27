Проект «Всеукраинская школа онлайн» с 28 апреля начинает трансляцию уроков для школьников 1-4-х классов. Программа рассчитана на пять недель и состоит из четырех предметов: украинский язык, математика, наука и искусство.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Каждый урок будет длиться 15 минут. Их будут показывать во вторник и четверг, с 09:00 до 10:00 на телеканалах:

1-й класс — «Пиксель»;

2-й класс — UA: Первый;

3-й класс — UA: Культура;

4-й класс — «ПлюсПлюс».

Также уроки можно будет посмотреть на YouTube-канале Министерства образования и науки Украины. Их будут переводить на жестовый язык.

— Основная цель проекта — помочь детям начальной школы, у которых нет современных девайсов, подключения к интернету, поддержки взрослых, учиться дистанционно. Учитывая количество обращений по организации учебного процесса для самых маленьких, сделать это было нашим долгом, - сказала генеральный директор Директората внутренней и гуманитарной политики Офиса Президента Украины Вероника Селега.

Напомним, что более двух десятков украинских ученых-физиков, которые представляют научные учреждения НАН Украины, некоторые университеты и украинские школы, пожаловались Президенту Украины Владимиру Зеленскому на ненадлежащий уровень подготовки телеуроков проекта «Всеукраинская школа онлайн».