|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:42
|Заход солнца:
|19:57
|Температура завтра:
|+19 C°
|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|05:39
|Заход солнца:
|20:12
|Температура завтра:
|+18 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.9 грн
|27.35 грн
|EUR
|28.95 грн
|29.6 грн
Проект «Всеукраинская школа онлайн» с 28 апреля начинает трансляцию уроков для школьников 1-4-х классов. Программа рассчитана на пять недель и состоит из четырех предметов: украинский язык, математика, наука и искусство.
Об этом сообщили в Офисе президента.
Каждый урок будет длиться 15 минут. Их будут показывать во вторник и четверг, с 09:00 до 10:00 на телеканалах:
1-й класс — «Пиксель»;
2-й класс — UA: Первый;
3-й класс — UA: Культура;
4-й класс — «ПлюсПлюс».
Также уроки можно будет посмотреть на YouTube-канале Министерства образования и науки Украины. Их будут переводить на жестовый язык.
— Основная цель проекта — помочь детям начальной школы, у которых нет современных девайсов, подключения к интернету, поддержки взрослых, учиться дистанционно. Учитывая количество обращений по организации учебного процесса для самых маленьких, сделать это было нашим долгом, - сказала генеральный директор Директората внутренней и гуманитарной политики Офиса Президента Украины Вероника Селега.
Напомним, что более двух десятков украинских ученых-физиков, которые представляют научные учреждения НАН Украины, некоторые университеты и украинские школы, пожаловались Президенту Украины Владимиру Зеленскому на ненадлежащий уровень подготовки телеуроков проекта «Всеукраинская школа онлайн».
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?Станислав Мартиросов
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
Проект «Всеукраинская школа онлайн» с 28 апреля начинает трансляцию уроков для школьников 1-4-х классов. Программа рассчитана на пять недель и состоит из четырех предметов: украинский язык, математика, наука и искусство.
Об этом сообщили в Офисе президента.
Каждый урок будет длиться 15 минут. Их будут показывать во вторник и четверг, с 09:00 до 10:00 на телеканалах:
1-й класс — «Пиксель»;
2-й класс — UA: Первый;
3-й класс — UA: Культура;
4-й класс — «ПлюсПлюс».
Также уроки можно будет посмотреть на YouTube-канале Министерства образования и науки Украины. Их будут переводить на жестовый язык.
— Основная цель проекта — помочь детям начальной школы, у которых нет современных девайсов, подключения к интернету, поддержки взрослых, учиться дистанционно. Учитывая количество обращений по организации учебного процесса для самых маленьких, сделать это было нашим долгом, - сказала генеральный директор Директората внутренней и гуманитарной политики Офиса Президента Украины Вероника Селега.
Напомним, что более двух десятков украинских ученых-физиков, которые представляют научные учреждения НАН Украины, некоторые университеты и украинские школы, пожаловались Президенту Украины Владимиру Зеленскому на ненадлежащий уровень подготовки телеуроков проекта «Всеукраинская школа онлайн».