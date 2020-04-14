Более двух десятков украинских ученых-физиков, которые представляют научные учреждения НАН Украины, некоторые университеты и украинские школы, пожаловались Президенту Украины Владимиру Зеленскому на ненадлежащий уровень подготовки телеуроков проекта «Всеукраинская школа онлайн».

Об этом они написали в письменном обращении к Владимиру Зеленскому, передает Оsvita.ua.

Подписанты отмечают, что «выход учителей из класса» демонстрирует низкий уровень их профессиональной подготовки. В частности, по словам авторов письма, уроки по физике для 11 класса наглядно доказали недостаточный уровень преподавания устоявшихся понятий.

«СМИ уже сообщали о недопустимых фактических ошибках, допущенных на дистанционных уроках по различным предметам. Мы имеем в виду уроки по физике для 11 класса, которые наглядно доказали, что использование современного оборудования и ИТ-возможностей не в состоянии компенсировать недостаточный уровень преподавания даже устоявшихся понятий. В то же время, оказалось, что телеуроки были лишены редактирования и контроля со стороны МОН, очевидно пусть и при беглом ознакомлении с видеоматериалом», — говорится в письме.

Авторы письма отмечают, что организация массового дистанционного обучения должна опираться на тщательный отбор учителей, качественную подготовку уроков и обязательный просмотр конечного продукта специалистами.

Также подписанты письма напоминают Президенту, что когда учителя «вышли из класса», обнаружилась проблема реального падения общей профессиональной подготовки самих учителей.

«С другой стороны, на удивление быстро и в целом эффективно организованными телеуроками начался действительно грандиозный социальный эксперимент, благодаря которому мы получили и положительный опыт: когда учителя со своим имеющимся уровнем квалификации «вышли из класса» в пространство ТВ, перед нами предстала еще скрытая проблема реального падения общей профессиональной подготовки самих учителей, особенно естественных дисциплин», — пишут авторы обращения.

Исходя из вышеприведенного, авторы письма обратились к Владимиру Зеленского с просьбой навести порядок в образовательной сфере, чтобы обучение в Украине прекратило быть формальностью. Кроме этого они просят Президента создать комиссии, которые могли бы оперативно редактировать «учебные онлайн-программы».

«Со своей стороны, заверяем Вас в нашей полной готовности присоединиться к соответствующей работе в части отбора преподавателей для телеуроков, их (уроков) экспертного сопровождения, обсуждения содержания и форм обучения, оперативного редактирования учебных онлайн-программ. В частности, по нашему мнению, было бы целесообразным поручить МОН Украины создать с привлечением Отделений НАН Украины комиссии, которые бы контролировали материалы, предназначенные для этой цели», — говорится в письме.

В Министерстве образования и науки (МОН) Украины анонсировали предварительную проверку уроков онлайн-школы Зеленского.