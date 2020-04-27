Начальник Черноморской таможни Александр Щуцкий заявил, что Николаевский глиноземный завод при предыдущей власти системно перечислял деньги в фонды прокуратуры, Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины.

Об этом Александр Щуцкий сказал в интервью изданию РБК-Украина.

— Цинизм ситуации еще и в том, что ежемесячно, видимо для того, что избежать лишних разбирательств, НГЗ при предыдущей власти перечисляло на фонд полиции, СБУ, прокуратуры от 20 до 40 тыс. грн, это был их вклад или помощь правоохранительным органам области. Но, когда под боком у тебя хранят токсины, согласитесь, что эту «помощь» можно воспринимать иначе, - сказал Александр Щуцкий.

Ранее сообщалось, что глава Черноморской таможни Александр Щуцкий заявил о потенциальной экологической катастрофе, которая может возникнуть в Николаевской области в случае аварии на глиноземном заводе. В НГЗ, в свою очередь, заявили о правовом нигилизме и попытке таможни помешать работе завода.

«Николаевский глиноземный завод» находится в Витовском районе Николаева на территории Галициновского сельского совета. Предприятие работает с 1980 года и является одним из крупнейших предприятий цветной металлургии в Европе. «НГЗ» занимается выпуском металлургического глинозема и товарного гидрата алюминия. Для производства глинозема в качестве сырья используют бокситы, переработка которых осуществляется гидрохимическим способом по методу Байера. До октября 2017 года предприятие принадлежало холдингу «Русал», подконтрольному российскому олигарху Олегу Дерипаске, однако после введения санкций, завод продали сырьевому трейдеру «Glenсore». Однако, по данным Единого госреестра юрлиц Украины, Олег Дерипаска остается конечным бенефициаром ООО «Николаевский глиноземный завод». Согласно госреестру, Дерипаска выступает бенефициаром двух совладельцев НГЗ – ООО «Компания «Алюминий Украины» и ООО «Гуардон Украина». В годовых отчетах «Русал» и En+, опубликованных в марте 2018 года, эти структуры указали один актив в Украине – RUSAL Mykolaev Ltd, в котором им принадлежит 100%. Директором ООО «Николаевский глиноземный завод» является российский менеджер Виктор Кожевников.

В интервью изданию Reuters в апреле 2019 года генеральный директор «Русала» Евгений Никитин заявил, что у компании «нет проблем» с поставками глинозема и другого сырья с «Николаевского глиноземного завода».

Начальник Черноморской таможни Александр Щуцкий утверждает, что «Русал» российского бизнесмена Олега Дерипаски и сейчас продолжает контролировать работу Николаевского глиноземного завода.

Также сообщалось, что «Николаевский глиноземный завод» является самым крупным загрязнителем атмосферного воздуха в регионе по количеству выбросов.

За последне 10 лет на шламовых полях «Николаевского глиноземного завода» количество накопленных опасных отходов увеличилось с 28 миллионов тонн до 43 миллионов тонн красного шлама.