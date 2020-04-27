Красногвардейский районный суд города Днепр отпустил на поруки подозреваемого в хищении государственных средств мэра Покрова Александра Шаповала.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Днепровский городской голова Борис Филатов.

По его словам, Александра Шаповала освободили в зале суда под личное обязательство нескольких городских голов.

«Отбили Сашу. Ни ареста, ни залога. Выпустили из зала суда под поручительство моё и других мэров. Судье честь», — написал Борис Филатов.

Ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич поддержал мэра Покрова, которого подозревают в растратах бюджетных средств, он надеется, что это не начало борьбы центральной власти с мэрами накануне местных выборов.

Как известно, в субботу, 25 апреля, мэра Покровска Александра Шаповала задержали по подозрению в присвоении крупной суммы бюджетных средств. В прокуратуре заявили, что Александр Шаповал с группой лиц составляли акты выполненных работ, в которых вносили заведомо ложные сведения о фактическом объеме и стоимости работ.

Напомним, что за Александра Шаповала вступился городской голова Днепра Борис Филатов. Он заявил, что мэр Покрова имеет «безупречную репутацию среди мэров городов и антикоррупционных организаций».

Позже Борис Филатов обратился к президенту Украины с требованием исполнить предвыборные обещания и стать гарантом справедливости в государстве.