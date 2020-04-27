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Народные депутаты обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой дифференцировать карантинные ограничения в зависимости от уровня рисков в каждой конкретной области.
Обращение парламентариев обнародовала нардеп от «Слуги народа» Роксолана Пидласа на своей странице в Facebook.
Парламентарии просят премьера рассмотреть возможность введения различных ограничительных мер в зависимости от показателей заболеваемости в определенных регионах страны и смягчить карантин там, где распространение коронавируса незначительное.
Кто именно из депутатов Рады подписал обращение к главе правительства не сообщается.
— Вместе с другими народными депутатами обратилась к премьеру с просьбой пересмотреть ограничительные меры в различных регионах страны. В Черновицкой области у нас 1308 больных, а Черниговской - 22. Почему мы остановили экономику в областях, где вирус не распространяется? — написала Роксолана Пидаласа.
Нардеп считает, что карантинные ограничения ставят предпринимателей в неравные условия.
— Вы можете купить кофе в McDonald’s, но вместе с тем маленькая кофейня работать не может. Строительный гипермаркет работает (с огромными скоплениями людей), а магазинчики со стройматериалами на рынке — нет. Это абсурд. Закрытие рынков — вообще отдельная тема, —отметила Роксолана Пидласа.
Роксолана Пидласа считает, что нужно позволить бизнесу снова работать с соблюдением правил социальной дистанции и регулярной дезинфекции.
Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что если количество новых случаев коронавируса будет уменьшаться, этапы выхода из карантина могут объединить. Таким образом страна сможет выйти из карантина быстрее, чем запланировано.
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Народные депутаты обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой дифференцировать карантинные ограничения в зависимости от уровня рисков в каждой конкретной области.
Обращение парламентариев обнародовала нардеп от «Слуги народа» Роксолана Пидласа на своей странице в Facebook.
Парламентарии просят премьера рассмотреть возможность введения различных ограничительных мер в зависимости от показателей заболеваемости в определенных регионах страны и смягчить карантин там, где распространение коронавируса незначительное.
Кто именно из депутатов Рады подписал обращение к главе правительства не сообщается.
— Вместе с другими народными депутатами обратилась к премьеру с просьбой пересмотреть ограничительные меры в различных регионах страны. В Черновицкой области у нас 1308 больных, а Черниговской - 22. Почему мы остановили экономику в областях, где вирус не распространяется? — написала Роксолана Пидаласа.
Нардеп считает, что карантинные ограничения ставят предпринимателей в неравные условия.
— Вы можете купить кофе в McDonald’s, но вместе с тем маленькая кофейня работать не может. Строительный гипермаркет работает (с огромными скоплениями людей), а магазинчики со стройматериалами на рынке — нет. Это абсурд. Закрытие рынков — вообще отдельная тема, —отметила Роксолана Пидласа.
Роксолана Пидласа считает, что нужно позволить бизнесу снова работать с соблюдением правил социальной дистанции и регулярной дезинфекции.
Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что если количество новых случаев коронавируса будет уменьшаться, этапы выхода из карантина могут объединить. Таким образом страна сможет выйти из карантина быстрее, чем запланировано.