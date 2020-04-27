Украина возобновляет эвакуацию граждан из других стран в условиях карантина из-за коронавируса.

Всех эвакуированных по прибытию будут делить на две группы, сообщил в Facebook президент Владимир Зеленский.

Эвакуация будет проходить постепенно, до четырех самолетов в сутки.

— Все пассажиры, которые вернутся в Украину, будут разделены на две группы. Первая — большинство, которое имеет смартфоны и сможет пройти обязательную самоизоляцию у себя дома благодаря мобильному приложению «Дій вдома», — пояснил Владимир Зеленский.

Приложение поможет медикам и полицейским контролировать обсервацию.

Вторая группа - около 10% — это те, у кого нет смартфонов. Они будут проходить обсервацию «в классическом формате», то есть в подготовленных государством локациях, добавил Зеленский.

Как сообщалось, сегодня в Киеве должен прибыть чартерный рейс из Майами с эвакуированными украинцами на борту.