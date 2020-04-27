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Украина возобновляет эвакуацию граждан из других стран в условиях карантина из-за коронавируса.
Всех эвакуированных по прибытию будут делить на две группы, сообщил в Facebook президент Владимир Зеленский.
Эвакуация будет проходить постепенно, до четырех самолетов в сутки.
— Все пассажиры, которые вернутся в Украину, будут разделены на две группы. Первая — большинство, которое имеет смартфоны и сможет пройти обязательную самоизоляцию у себя дома благодаря мобильному приложению «Дій вдома», — пояснил Владимир Зеленский.
Приложение поможет медикам и полицейским контролировать обсервацию.
Вторая группа - около 10% — это те, у кого нет смартфонов. Они будут проходить обсервацию «в классическом формате», то есть в подготовленных государством локациях, добавил Зеленский.
Как сообщалось, сегодня в Киеве должен прибыть чартерный рейс из Майами с эвакуированными украинцами на борту.
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Украина возобновляет эвакуацию граждан из других стран в условиях карантина из-за коронавируса.
Всех эвакуированных по прибытию будут делить на две группы, сообщил в Facebook президент Владимир Зеленский.
Эвакуация будет проходить постепенно, до четырех самолетов в сутки.
— Все пассажиры, которые вернутся в Украину, будут разделены на две группы. Первая — большинство, которое имеет смартфоны и сможет пройти обязательную самоизоляцию у себя дома благодаря мобильному приложению «Дій вдома», — пояснил Владимир Зеленский.
Приложение поможет медикам и полицейским контролировать обсервацию.
Вторая группа - около 10% — это те, у кого нет смартфонов. Они будут проходить обсервацию «в классическом формате», то есть в подготовленных государством локациях, добавил Зеленский.
Как сообщалось, сегодня в Киеве должен прибыть чартерный рейс из Майами с эвакуированными украинцами на борту.