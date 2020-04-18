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Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) совершит спецрейс, чтобы забрать наших граждан с южной части США.
Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в США.
Рейс Майами-Киев запланирован на 26 апреля.
Перед полетом пассажиры обязаны дать согласие на двухнедельную обсервацию. Ее стоимость (проживание и питание) будет включена в цену билета.
— Информируем о проведении авиакомпанией «Международные авиалинии Украины» специального коммерческого рейса по маршруту Майами-Киев 26 апреля… В стоимость билета включена оплата за двухнедельную обсервацию с питанием. Обращаем Ваше внимание, что при приобретении авиабилетов обязательным требованием является предоставление согласия на проведение обсервации по возвращении в Украину, – сказано в сообщении.
Напомним, что 8 тысяч 538 граждан Украины, находящиеся за рубежом, настаивают на том, чтобы их как можно быстрее эвакуировали домой.
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Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) совершит спецрейс, чтобы забрать наших граждан с южной части США.
Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в США.
Рейс Майами-Киев запланирован на 26 апреля.
Перед полетом пассажиры обязаны дать согласие на двухнедельную обсервацию. Ее стоимость (проживание и питание) будет включена в цену билета.
— Информируем о проведении авиакомпанией «Международные авиалинии Украины» специального коммерческого рейса по маршруту Майами-Киев 26 апреля… В стоимость билета включена оплата за двухнедельную обсервацию с питанием. Обращаем Ваше внимание, что при приобретении авиабилетов обязательным требованием является предоставление согласия на проведение обсервации по возвращении в Украину, – сказано в сообщении.
Напомним, что 8 тысяч 538 граждан Украины, находящиеся за рубежом, настаивают на том, чтобы их как можно быстрее эвакуировали домой.