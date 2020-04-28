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Первые тестирования на антитела к коронавирусу запускают в Одесской и Сумской областях.
Об этом 27 апреля сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в программе «Свобода слова» на ICTV.
По его словам, такие тестирования позволят ретроспективно посмотреть наличие антител и эпидемиологически узнать, были пропущены случаи инфицирования.
— ИФА-тесты мы уже получили и начинаем тестирование, мы будем видеть реальную картину. Никто не собирается скрывать реальную картину заболеваемости, - отметил Виктор Ляшко.
Напомним, что в Украине состоянием на 9:00 28 апреля зафиксировано 9 тысяч 410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 401 новый случай.
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Первые тестирования на антитела к коронавирусу запускают в Одесской и Сумской областях.
Об этом 27 апреля сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в программе «Свобода слова» на ICTV.
По его словам, такие тестирования позволят ретроспективно посмотреть наличие антител и эпидемиологически узнать, были пропущены случаи инфицирования.
— ИФА-тесты мы уже получили и начинаем тестирование, мы будем видеть реальную картину. Никто не собирается скрывать реальную картину заболеваемости, - отметил Виктор Ляшко.
Напомним, что в Украине состоянием на 9:00 28 апреля зафиксировано 9 тысяч 410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 401 новый случай.