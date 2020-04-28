Первые тестирования на антитела к коронавирусу запускают в Одесской и Сумской областях.

Об этом 27 апреля сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в программе «Свобода слова» на ICTV.

По его словам, такие тестирования позволят ретроспективно посмотреть наличие антител и эпидемиологически узнать, были пропущены случаи инфицирования.

— ИФА-тесты мы уже получили и начинаем тестирование, мы будем видеть реальную картину. Никто не собирается скрывать реальную картину заболеваемости, - отметил Виктор Ляшко.

Напомним, что в Украине состоянием на 9:00 28 апреля зафиксировано 9 тысяч 410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 401 новый случай.