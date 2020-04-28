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Из Китая в Украину доставлено 42,5 тысячи защитных костюмов.
Об этом сообщается на странице Facebook фонда Порошенко.
— В Киеве приземлился самолет, который доставил из Сеула еще 42,5 тысячи медицинских костюмов производства Южной Кореи. В ближайшее время они будут помогать медикам без страха спасать жизни украинцев и бороться с пандемией, – сказано в сообщении.
Кроме того, что Фонд Порошенко и корпорация ROSHEN закупили и доставили 30 тысяч защитных костюмов в Китае, которые уже переданы в больницы Украины.
Напомним, что в Украине состоянием на 9:00 28 апреля зафиксировано 9 тысяч 410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 401 новый случай.
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Из Китая в Украину доставлено 42,5 тысячи защитных костюмов.
Об этом сообщается на странице Facebook фонда Порошенко.
— В Киеве приземлился самолет, который доставил из Сеула еще 42,5 тысячи медицинских костюмов производства Южной Кореи. В ближайшее время они будут помогать медикам без страха спасать жизни украинцев и бороться с пандемией, – сказано в сообщении.
Кроме того, что Фонд Порошенко и корпорация ROSHEN закупили и доставили 30 тысяч защитных костюмов в Китае, которые уже переданы в больницы Украины.
Напомним, что в Украине состоянием на 9:00 28 апреля зафиксировано 9 тысяч 410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 401 новый случай.