Из Китая в Украину доставлено 42,5 тысячи защитных костюмов.

Об этом сообщается на странице Facebook фонда Порошенко.

— В Киеве приземлился самолет, который доставил из Сеула еще 42,5 тысячи медицинских костюмов производства Южной Кореи. В ближайшее время они будут помогать медикам без страха спасать жизни украинцев и бороться с пандемией, – сказано в сообщении.

Кроме того, что Фонд Порошенко и корпорация ROSHEN закупили и доставили 30 тысяч защитных костюмов в Китае, которые уже переданы в больницы Украины.

Напомним, что в Украине состоянием на 9:00 28 апреля зафиксировано 9 тысяч 410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 401 новый случай.