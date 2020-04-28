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Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.
На погашение государственного долга потратили 9,6 млрд грн ($354 млн). В эту сумму включены 200 млн канадских долларов (141,8 млн долларов США) по кредиту Канадской экспортной агентства, выданным в 2015 году.
На обслуживание государственного долга, в том числе на выплату процентов по ним, выплатили 20,1 млрд грн ($742 млн).
– С целью обеспечения стабильности государственных финансов среди внешних источников финансирования приоритетом для Министерства финансов остается сотрудничество с международными финансовыми организациями и странами-партнерами, — добавили в Минфине.
Там отметили, что в марте государственный долг Украины в долларовом эквиваленте сократился на $3 млрд. В то же время, в гривневом эквиваленте государственный долг наоборот вырос на 10% — до 2,255 трлн грн ($83 млрд). Это связано с девальвацией гривны.
По данным Министерства финансов, по состоянию на начало февраля 2020 года размер государственного долга составляет $83,38 млрд.
По состоянию на начало февраля 2020 года размер государственного долга Украины в долларовом эквиваленте составлял 83,43 миллиарда долларов (по обновленным данным Минфина он составлял 83,39 миллиарда долларов).
В 2019 году Государственный долг Украины вырос всего на 6 млрд долларов (в долларовом эквиваленте) и по состоянию на 1 января 2020 года составлял 84,4 миллиарда долларов.
Напомним, что в Министерстве финансов Украины ожидают, что до конца 2020 года Международный валютный фонд в рамках новой кредитной программы перечислит два транша по $1,75 миллиардов.
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Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.
На погашение государственного долга потратили 9,6 млрд грн ($354 млн). В эту сумму включены 200 млн канадских долларов (141,8 млн долларов США) по кредиту Канадской экспортной агентства, выданным в 2015 году.
На обслуживание государственного долга, в том числе на выплату процентов по ним, выплатили 20,1 млрд грн ($742 млн).
– С целью обеспечения стабильности государственных финансов среди внешних источников финансирования приоритетом для Министерства финансов остается сотрудничество с международными финансовыми организациями и странами-партнерами, — добавили в Минфине.
Там отметили, что в марте государственный долг Украины в долларовом эквиваленте сократился на $3 млрд. В то же время, в гривневом эквиваленте государственный долг наоборот вырос на 10% — до 2,255 трлн грн ($83 млрд). Это связано с девальвацией гривны.
По данным Министерства финансов, по состоянию на начало февраля 2020 года размер государственного долга составляет $83,38 млрд.
По состоянию на начало февраля 2020 года размер государственного долга Украины в долларовом эквиваленте составлял 83,43 миллиарда долларов (по обновленным данным Минфина он составлял 83,39 миллиарда долларов).
В 2019 году Государственный долг Украины вырос всего на 6 млрд долларов (в долларовом эквиваленте) и по состоянию на 1 января 2020 года составлял 84,4 миллиарда долларов.
Напомним, что в Министерстве финансов Украины ожидают, что до конца 2020 года Международный валютный фонд в рамках новой кредитной программы перечислит два транша по $1,75 миллиардов.