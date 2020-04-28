Глава постоянной комиссии по вопросам аграрной политики, земельных отношений и социального развития села Юрий Кормышкин заявил, что сельхозпроизводители Снигиревского района жалуются, что в Региональном офисе водных ресурсов требуют дополнительную плату за подачу воды на орошение с Ингулецкой оросительной системы.

Об этом Юрий Кормышкин заявил вчера, 27 апреля, сообщает пресс-служба партии.

Юрий Кормышкин поинтересовался у заместителя начальника по вопросам водных ресурсов Анатолия Грищенко, какой объем воды запланировано подать на орошение в этом году. А также, находится ли Региональный офис водных ресурсов в подчинении государства.

— По реке Ингулец планируется подать 190 миллионов кубометров. По Южному Бугу - 400 миллионов кубометров. Региональный офис водных ресурсов в Николаевской области - это бюджетная неприбыльная организация, - ответил Анатолий Грищенко.

На это Юрий Кормышкин заявил, что на руках договор, в котором указано, что сельхозпроизводители должны платить Региональному офису дополнительно 5 копеек за 1 кубометр.

— У меня на руках есть договор, согласно которому, я считаю, делается махинация. Всегда договор состоял между двумя сторонами: исполнитель и сельхозпроизводитель. Сейчас во всех договорах Региональный офис предусматривает оплату стоимости услуг по договорной цене из расчета 5 копеек за 1 кубометр. Вы сегодня раздали договора аграриям, подняли цену на 5 копеек только за то, что такой орган как Региональный офис водных ресурсов в лице заместителя начальника Румика Дмитрия Васильевича, действующего на основании доверенности, подписывает договоры. Государственное предприятие получает от сельхозпроизводителей средства. Что вы делаете? Благодаря такому маленькому пункту ваш Региональный офис хочет заработать 29 миллионов 500 тысяч гривен на сельхозпроизводителях. Вы даете договора на подпись сельхозпроизводителям, и если они не подписывают, то им воду не подают на орошение. В Снигиревском районе уже есть жалобы на этот счет. На основании какого нормативного акта вы такое придумали, есть ли технико-экономическое обоснование? - обратился к представителю офиса Кормышкин.

На это Анатолий Грищенко ответил, что есть калькуляция, которая разработана бухгалтерами отдела, а также соответствующий приказ Госводагентства.

— Вы - государственное предприятие. К концу недели предоставьте нам такой приказ. Я знаю, что такого приказа нет, и эти 5 копеек - нововведение в Николаевской области в этом году, - подчеркнул председатель аграрной комиссии.

Юрий Кормышкин предложил на следующее заседание комиссии, которое состоится в мае, пригласить руководителя Регионального офиса водных ресурсов Александра Хланя.

— Пусть он расскажет нам, какой у него план работы, какие внесены изменения в ваши программы в связи с принятием закона про рынкок земли. А также просим предоставит официальные ответы на мой вопрос, на основании чего вы, как государственное предприятие, решили заставить сельхозпроизводителей заплатить вам 5 копеек за 1 кубометр для орошения из Ингулецкой оросительной системы. Вы - не балансодержатель, не имеете никакого права на эту оросительную систему, и вы от сельхозпроизводителей требуете платить дополнительные средства. Пожалуйста, предоставьте технико-экономическое обоснование и юридические основания для этого. А также решением комиссии обращаемся в прокуратуру, чтобы разобраться в законности данного решения, - резюмировал он.

Пресс-релиз