Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что рассмотрение так называемого «антиколомойского» законопроекта продлится не более одного пленарного дня.

Об этом Давид Арахамия сказал в эфире программы «Свобода слова».

– Сводную таблицу (поправок - прим.) должны предоставить всем народным депутатам, и должно пройти десять дней на ознакомление. В течение этих десяти дней мы уже в этот четверг в соответствии с вновь закона по борьбе с поправочного спамом, будем впервые применять отдельную особую процедуру. Проголосуем в 226 голосов за ее применение, и потом, когда десять дней будут уже исчерпаны, мы вынесем (законопроект №2571-д - прим.) в зал. Думаю, что по специальной процедуре его рассмотрение займет не более одного пленарного дня. То есть если учитывать 10 дней, то это будет 10 мая, где-то 10-11 мая, - сказал Давид Арахамия.

Ранее Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что так называемый «антиколомойский» законопроект могут принять за неделю или две работы парламента.

Напомним, Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что парламент примет так называемый «антиколомойский» законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.