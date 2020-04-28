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Российский послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко, у которого обнаружили COVID-19, умер после попытки самоубийства.
Об этом сообщает Meduza.
После того, как у Пелипенко диагностировали COVID-19, он был госпитализирован в больницу.
В ночь на 24 апреля он выбил окно на первом этаже, вышел на улицу и сделал попытку суицида перед храмом на территории больницы. СМИ сообщалось, что Пелипенко поджег себя.
В то же время, протоиерей РПЦ Леонид Калинин рассказал, что послушника госпитализировали с ожогами 90% тела. Пелипенко поместили в реанимацию, медикам не удалось его спасти, он умер 26 апреля.
Вероятно, причиной действий послушника стала «наличие душевной болезни», что подтверждается его лечением в психиатрической больнице за два года до вступления в обитель.
Факт наличия психического заболевания не был известен братии подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
За последние сутки в России подтверждено 6411 случаев новой коронавируснои инфекции.
Напомним, в Киево-Печерской лавре, которая находится в ведении УПЦ МП, коронавирусной инфекцией заразились все священники, в том числе и настоятель.
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Российский послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко, у которого обнаружили COVID-19, умер после попытки самоубийства.
Об этом сообщает Meduza.
После того, как у Пелипенко диагностировали COVID-19, он был госпитализирован в больницу.
В ночь на 24 апреля он выбил окно на первом этаже, вышел на улицу и сделал попытку суицида перед храмом на территории больницы. СМИ сообщалось, что Пелипенко поджег себя.
В то же время, протоиерей РПЦ Леонид Калинин рассказал, что послушника госпитализировали с ожогами 90% тела. Пелипенко поместили в реанимацию, медикам не удалось его спасти, он умер 26 апреля.
Вероятно, причиной действий послушника стала «наличие душевной болезни», что подтверждается его лечением в психиатрической больнице за два года до вступления в обитель.
Факт наличия психического заболевания не был известен братии подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
За последние сутки в России подтверждено 6411 случаев новой коронавируснои инфекции.
Напомним, в Киево-Печерской лавре, которая находится в ведении УПЦ МП, коронавирусной инфекцией заразились все священники, в том числе и настоятель.