Главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко считает, что для установления всех заразившихся коронавирусной инфекцией в Доманевском районе, необходимо усилить ограничительные меры.

Об этом он сказал сегодня, 28 апреля в ходе брифинга о ситуации с COVID-19 в Николаевской области, передают НикВести.

Напомним, 23 апреля в Доманевском районе Николаевской области было зафиксировано 46 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 17 являются сотрудниками медучреждений.

Тогда в ОГА рассказали, что распространения заболевания пошло от пациента, который проходил лечение в местной больнице и позже был выписан.

По словам санитарного врача, в районе необходимо усилить ограничительные меры, чтобы продолжать устанавливать круг лиц, контактировавших с потенциальными больными.

– Все, что мы подбираем сейчас по Доманевке, есть такое понятие эпидемический хвост. Мы ведем поиск контактов, которые были с этими людьми и продолжаем их выявлять. Я как главный санитарный врач сделал представление для того, чтобы ввести ограничительные мероприятия и увеличить блокпосты. Нужно еще больше ограничить въезд и выезд, - сказал Владимир Клочко.

Ранее на въездах и выездах в Доманевский район Николаевской области были установлены контрольно-пропускные пункты.