Соломенский районный суд Киева отправил экс-заместителя главы Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака под ночной домашний арест по подозрению в нападении на патрульного.

Об этом заявил судья Максим Вишняк во время судебного заседания, передает hromadske.

Владимир Слончак должен находиться дома с 23:00 до 6:00 до 27 июня.

Он не может выезжать из Киева без разрешения прокурора, должен сообщать об изменении места жительства и работы, не общаться с потерпевшим и свидетелями.

Кроме того, Владимир Слончак на судебном заседании заявил, что работает на должности заместителя председателя КГГА, потому что «распоряжение об увольнении не получил».

Напомним, полиция Киева открыла дело на заместителя Кличко, который ударил патрульного. 27 апреля, в ходе брифинга мэр Киева Виталий Кличко заявил, что уволил своего заместителя Владимира Слончака.