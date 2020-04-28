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В Киеве возле станции метро Позняки произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля BMW.
Об этом сообщил «Киев Оперативный» в Facebook.
Свидетели рассказали, что автомобиль мчался на большой скорости, вылетел на тротуар и сбил пожилую женщину, после чего протаранил Chevrolet. В результате полученных травм пострадавшая умерла на месте.
– Неадекватный водитель BMW просто летел, но даже не по дороге, а по тротуару. Там же он сбил пожилую женщину, которая скончалась на месте. После этого въехал в Chevrolet. Вследствие такого вождения водителя BMW пострадал пассажир Chevrolet и погибла пожилая женщина, - говорится в сообщении.
Напомним, правоохранители Киева расследуют обстоятельства взрыва гранаты в Дарницком районе, в результате которого пострадала супружеская пара.
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В Киеве возле станции метро Позняки произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля BMW.
Об этом сообщил «Киев Оперативный» в Facebook.
Свидетели рассказали, что автомобиль мчался на большой скорости, вылетел на тротуар и сбил пожилую женщину, после чего протаранил Chevrolet. В результате полученных травм пострадавшая умерла на месте.
– Неадекватный водитель BMW просто летел, но даже не по дороге, а по тротуару. Там же он сбил пожилую женщину, которая скончалась на месте. После этого въехал в Chevrolet. Вследствие такого вождения водителя BMW пострадал пассажир Chevrolet и погибла пожилая женщина, - говорится в сообщении.
Напомним, правоохранители Киева расследуют обстоятельства взрыва гранаты в Дарницком районе, в результате которого пострадала супружеская пара.