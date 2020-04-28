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Президент РФ Владимир Путин пообещал, что в Москве 9 мая состоится парад авиации.
Об этом сообщает пресс-служба президента РФ.
— 9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют, — сказано в сообщении.
Ранее Путин поручил перенести военный парад с 9 мая на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.
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Президент РФ Владимир Путин пообещал, что в Москве 9 мая состоится парад авиации.
Об этом сообщает пресс-служба президента РФ.
— 9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют, — сказано в сообщении.
Ранее Путин поручил перенести военный парад с 9 мая на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.