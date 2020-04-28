Президент РФ Владимир Путин пообещал, что в Москве 9 мая состоится парад авиации.

Об этом сообщает пресс-служба президента РФ.

— 9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют, — сказано в сообщении.