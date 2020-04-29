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Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошка считает, что преждевременная передача в суд дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк может быть «сливом производства». Восстановить во второй раз расследование будет невозможно.
Об этом Руслан Рябошапка заявил в комментарии «24 каналу».
— Из того, что я знаю, то большое количество следственных действий не была проведено и большое количество доказательств, которые были бы определяющими для того, чтобы получить обвинительные приговоры, собраны не были, — заявил Руслан Рябошапка.
Экс-генпрокурор говорит, что понимает и разделяет «обеспокоенность активной части украинского общества, которая вчера вышла под Офис президента».
— Слишком рано это дело передали в суд, – утверждает Руслан Рябошапка.
Бывший генеральный прокурор считает, что существует угроза преждевременного раскрытия материалов производства.
— Поэтому преждевременное раскрытие материалов уголовного производства и передача в суд – это фактически, грубо говоря, является сливом производства. Второй раз восстановить это производство будет невозможно, – подытожил Руслан Рябошапка.
Как сообщалось, Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, дело передано в суд.
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Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошка считает, что преждевременная передача в суд дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк может быть «сливом производства». Восстановить во второй раз расследование будет невозможно.
Об этом Руслан Рябошапка заявил в комментарии «24 каналу».
— Из того, что я знаю, то большое количество следственных действий не была проведено и большое количество доказательств, которые были бы определяющими для того, чтобы получить обвинительные приговоры, собраны не были, — заявил Руслан Рябошапка.
Экс-генпрокурор говорит, что понимает и разделяет «обеспокоенность активной части украинского общества, которая вчера вышла под Офис президента».
— Слишком рано это дело передали в суд, – утверждает Руслан Рябошапка.
Бывший генеральный прокурор считает, что существует угроза преждевременного раскрытия материалов производства.
— Поэтому преждевременное раскрытие материалов уголовного производства и передача в суд – это фактически, грубо говоря, является сливом производства. Второй раз восстановить это производство будет невозможно, – подытожил Руслан Рябошапка.
Как сообщалось, Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, дело передано в суд.