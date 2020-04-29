Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

– Согласно стандартам, в том числе тестирования, утвержденные Минздравом, единственным источником установления диагноза коронавирусная болезнь является именно ПЦР-тестирование, — подчеркнул он.

Министр уточнил, что в Минздраве не ведется тестирование с помощью экспресс-тестов, однако это не запрещено.

– Но единственным источником является ПЦР-тестирование, и мы используем именно ПЦР-тесты, которые установлены нашими протоколами, — добавил он.

Напомним, в Украине коронавирус обнаружили в 9866 человек из них 250 умерли, а 1103 — выздоровели. За сутки выявили 456 новых случаев инфицирования.