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Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
– Согласно стандартам, в том числе тестирования, утвержденные Минздравом, единственным источником установления диагноза коронавирусная болезнь является именно ПЦР-тестирование, — подчеркнул он.
Министр уточнил, что в Минздраве не ведется тестирование с помощью экспресс-тестов, однако это не запрещено.
– Но единственным источником является ПЦР-тестирование, и мы используем именно ПЦР-тесты, которые установлены нашими протоколами, — добавил он.
Напомним, в Украине коронавирус обнаружили в 9866 человек из них 250 умерли, а 1103 — выздоровели. За сутки выявили 456 новых случаев инфицирования.
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Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
– Согласно стандартам, в том числе тестирования, утвержденные Минздравом, единственным источником установления диагноза коронавирусная болезнь является именно ПЦР-тестирование, — подчеркнул он.
Министр уточнил, что в Минздраве не ведется тестирование с помощью экспресс-тестов, однако это не запрещено.
– Но единственным источником является ПЦР-тестирование, и мы используем именно ПЦР-тесты, которые установлены нашими протоколами, — добавил он.
Напомним, в Украине коронавирус обнаружили в 9866 человек из них 250 умерли, а 1103 — выздоровели. За сутки выявили 456 новых случаев инфицирования.