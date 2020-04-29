Депутат Николаевского городского совета Сергей Исаков заявил, что пропуска на проезд в общественном транспорте Николаева выдают не только предприятиям, которые занимаются жизнеобеспечением города.

Об этом он сказал сегодня, 29 апреля в ходе заседания городской комиссии по ТБНС, пишут НикВести.

Как известно, с 8 апреля в общественный транспорт Николаева людей пускают только по пропускам. Согласно постановлению правительства, пропуск доступен работникам учреждений, обеспечивающих охрану здоровья, продовольственное обеспечение, управления и предоставления важнейших государственных услуг, энергообеспечения, водоснабжения, связь и коммуникации, финансовые и банковские услуги, функционирования инфраструктуры транспортного обеспечения, сферы обороны, правопорядка и защиты, объектов критической инфраструктуры, имеющим непрерывный промышленный цикл.

При этом, сообщил, что городские власти отрабатывают механизм выдачи таких пропусков также людям, которые имеют острую необходимость в перемещении по городу, но не являются работниками вышеперечисленных сфер.

По словам Сергея Исакова, пропуска на проезд в транспорте выдают и тем предприятиям, которые не имеют отношения к жизнеобеспечении города.

— Решение предусматривает перевозку работников жизнеобеспечения города. Я не против этого. Но я знаю, как минимум, 4 человека, которые не имеют отношения к жизнеобеспечению, но у них есть пропуск, - сказал Сергей Исаков.

По мнению мэра Николаева Александра Сенкевича, необходимо проверить пропуска у данных работников и в случае, если их категории профессий не указаны в постановлении Кабинета министров, лишить их пропусков.

— В таком случае вопрос к предприятию, которое подавало этих людей. У них на пропуске написано предприятие, к которому они относятся, - сказал Александр Сенкевич. — Нюанс заключается в том, что в прошлый раз Вы сказали, что у нас есть список предприятий — если предприятия попадают в список, то ему оформляют пропуск, - добавил Сергей Исков. — Так и есть, - ответил мэр. — Я знаю больше 4-х человек, которые не имеют отношения к жизнеобеспечению, отметил депутат. – Дайте мне информацию о них, мы лишим эти предприятия пропусков, - сказал городской голова. — Задача не наклонить кого-то или еще что-то сделать, я констатирую факт выполнения тех решений, которые принимались, в том числе, и в этом зале, - сказал Сергей Исаков. — Мы решим. Если есть предприятия, которые подают левых людей — это уже совсем другой вопрос, - добавил Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что городские власти отрабатывают механизм выдачи пропусков на проезд городским транспортом также людям, которые имеют острую необходимость в перемещении по городу, но не являются работниками вышеперечисленных сфер.