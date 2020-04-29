Следователи Службы безопасности Украины объявили о подозрении в совершении уголовного преступления директору и системному администратору предприятия в Николаеве, которые организовали незаконную схему по подмене международного трафика.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления СБУ в Николаевской области.

Указывается, что предпринимателям объявлено подозрение в в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 361 Уголовного кодекса Украины (Незаконное вмешательство в работу компьютерных сетей). Директору и системный администратор предприятия организовали схему нарушения установленного законодательством порядка маршрутизации международного телефонного трафика из-за границы, которым пользовались и представители страны-агрессора.

По результатам процессуальных мероприятий установлено, что жители Николаева с использованием специального коммуникационного оборудования осуществляли терминацию в сети украинских операторов сотовой связи международных телефонных звонков, и в дальнейшем выводили их в телефонные сети общего пользования под видом местных.

Также следователи подтвердили факты взаимодействия организаторов канала связи с иностранными партнерами, в том числе с гражданами Российской Федерации. Продолжается досудебное расследование.

В ноябре прошлого года сообщалось, что сотрудники Управления безопасности Украины в Николаевской области раскрыли незаконную схему по подмене международного телефонного трафика, организованную местными предпринимателями.