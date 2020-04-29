Мэр Николаева Александр Сенкевич пообещал провести в начале мая сессию горсовета для того, чтобы перенести деньги на счета для покупки медицинского оборудования.

Об этом сообщают НикВести.

— В ближайшее время мы соберём онлайн-сессию, потому что нам нужно провести перерасчёт денег, потому что мы закинули деньги на закупку средств, а их нужно сегодня перенести на закупку оборудования. А это разные счета, разные направления. Я думаю, что это будет в начале мая, после 11 мая, - заявил Александр Сенкевич.

Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич допускает, что пик заболеваемости коронавирусом в городе еще впереди.