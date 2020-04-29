ДСП — плиты, созданные из натурального материала — древесины — путем горячего прессования с добавлением связующих веществ. При изготовлении внешнего слоя чаще используют щепу меньшей фракции для дополнительной эстетической привлекательности продукции.

Строительный и отделочный материал должен соответствовать стандартам качества и безопасности. Компания «ВиЯр» предлагает оценить и купить продукцию лучших мировых производителей: ДСП Egger, Kronospan и CLEAF.

ДСП Egger

Австрийский бренд давно стал эталоном качества. Это образцовый материал, который изготавливают в шести странах Европы. Плиты соответствуют санитарным и экологическим нормам. Для производства используют древесину хвойных пород: материал на 90% состоит из этого сырья. Хлор в процессе изготовления не применяют.

Готовая продукция высокопрочная, стойкая к химическому и механическому воздействию. В ассортименте представлены плиты:

многообразных оттенков — от светлых до насыщенных темных;

разных текстур — красивый глянец, роскошная матовая поверхность, искусная имитация древесного рисунка;

разной толщины — 10, 16, 18, 25 мм.

Выбранная ДСП Egger в viyar.ua подходит для изготовления мебели, витрин, строительных конструкций, декоративных перегородок. В каталоге компании «ВиЯр» представлено немало авторских разработок декорирования поверхности, которую высоко оценили дизайнеры. Покупатели могут заказать ДСП Egger по доступной стоимости в режиме онлайн.

ДСП CLEAF

ДСП этого бренда не имеет аналогов, а потому вызывает интерес у покупателей. В Киеве древесно-стружечные плиты CLEAF и необходимую фурнитуру для производства мебели предлагает по доступной цене специализированный магазин «ВиЯр». В ассортименте — оригинальная продукция высочайшего качества, при изготовлении которой используются инновационные технологии и идеи лучших дизайнеров мира. ДСП производителя идеально подходит для создания мебели и предметов интерьера.

Среди особенностей продукции:

высокий уровень плотности;

маленький вес;

минимальная концентрация клеящих веществ и смол;

структурированная поверхность — основа для создания глубокого тиснения в 90 микрон,

соответствие экологическим и санитарным нормам.

Для производства используют древесину тополя. Материал отличается ярко выраженной древесной структурой. Популярностью пользуются серии SHERWOOD, ENGADINA, ARES, AZIMUT, YOSEMITE, CONDOTTI и другие.

ДСП Kronospan

Австрийский бренд Kronospan за сотню лет своего существования получил популярность и заслужил отменную репутацию. Компания имеет собственную лесопилку в городе Лунгец, а филиалы открыты в 23 странах мира. Для производства продукции используют современное оборудование, на котором обрабатывают разные породы дерева. Чаще всего это щепа или непригодные для другого использования предметы. К преимуществам плит бренда относят:

высокий уровень прочности;

влагостойкость;

однородность структуры;

жесткость;

легкость в обработке.

Компания «ВиЯр» предлагает шлифованные и ламинированные ДСП «Кроношпан». Плиты изготовлены в разных размерах: 2750 х 1830 мм и 2800 х 2070 мм.