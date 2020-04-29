Пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил, что за последний год ни одно украинское военное судно не пересекло Керченский пролив по вине действующей власти.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Петр Порошенко отметил, что в мае истекает срок, когда Украина должна подать свою позицию в Международный арбитраж по морскому праву о компенсации Российской Федерацией убытков за нарушение международных норм во время акта военной агрессии в ноябре 2018 года.

«Почти год, как 25 мая 2019 Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге принял предварительное решение в пользу Украины в деле «Украина против России о задержании военных кораблей и их экипажей в Керченском проливе в ноябре 2018». Суд объявил о применении временных мер по отношению к Российской Федерации за нарушение им иммунитета трех украинских военных кораблей и двадцати четырех членов экипажа. Он обязал Кремль отдать наши корабли и освободить моряков. Благодаря этому вердикта наших героев удалось вернуть домой», — напомнил Петр Порошенко.

Пятый Президент Украины отметил, что это беспрецедентное в истории трибунала решение стало следствием высокопрофессиональной работы украинской дипломатической команды.

«Однако вызывает сомнения готовность нынешней украинской власти продолжить международно-правовой процесс, который наша команда начала более года назад. А Россия уже использует тезис о том, что администрация Зеленского, Офис Генерального прокурора Украины, ГБР и сами рассматривают события ноября 2018 как военную провокацию со стороны Украины», — отметил он.

По его словам, украинское ГБР четко синхронизируются с Федеральной службой безопасности России.

«Так как и в ФСБ, и в ГБР считают проход украинских кораблей украинским морем — уголовным преступлением. И ФСБ, и ГБР допрашивали украинских моряков. Едва ли не единственным разногласием между позицией этих двух ведомств является то, что ФСБ арестовала украинских моряков, а ГБР — хочет предъявить подозрение командующему Военно-морских сил Украины адмиралу Игорю Воронченко», — отметил экс-президент.

Он добавил, что возникают подозрения, что Владимир Зеленский смирился с аннексией Россией Азова и фактически признает Азовское море «внутренним озером» России.

«Власть в рамках международного морского права и при поддержке наших зарубежных партнеров могла и должна была настаивать на нашем законном суверенном праве осуществлять такие переходы в интересах укрепления обороноспособности страны. Очевидно, что сам факт наличия в Украине уголовного дела по событиям в Керченском проливе подрывает позиции нашего государства в Специальном международном арбитраже. Инициаторы этого дела и должностные лица, которые его нарушили в угоду Москве, должны быть наказаны за государственную измену», — убежден Петр Порошенко.

Он потребовал от МИД предоставить обществу информацию, каким образом страна готовится в арбитраж, если вообще готовится.

«Мы ожидаем, что Владимир Зеленский найдет нужные слова, для того, чтобы выразить, наконец, публично свою позицию относительно нападения России на Украину в Керченском проливе. И это должно произойти не позднее, чем в мае», — отметил он.