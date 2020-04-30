Депутат Николаевского областного совета Михаил Талпа заявил, что из-за отсутствия работы губернатора Александра Стадника не выполняется ни одно принятое решение, а в области творится хаос.

Об этом он сказал в ходе выступления на сессии областного совета, сегодня, 30апреля, передают НикВести.

По мнению депутата, должность главы Николаевской ОГА Александру Стаднику, вероятно, досталась с чьей-то помощью – кума нардепа от «Слуги народа» Николая Тищенко либо же должность ему продал брат главы Офиса Президента Украины Денис Ермак. Михаил Талпа подчеркнул, что в области происходит хаос по вине некомпетентной работы губернатора, который не хочет и не умеет решать вопросы.

– Очень жаль, что предложения, озвученные тут, сегодня никто не воплощает в жизнь. Давайте говорить и себе, и жителям области о том, что ни одно решение, принимающееся в стенах областного совета, не выполняется. Было предложение об изменениях в бюджет. Мы за это проголосовали. Сегодня есть поданные изменения? Нет. А почему? Уже есть информация, чтоб быстро тратились средства, чтобы пока мы вносили изменения, нам сказали: «А нет денег, аэропорт уже потратил, тендера прошли, все оплачено». И так по всем вопросам. Чтобы мы тут не принимали – это не выполняется, потому что рыба гниет с головы. Не знаю, откуда Стаднику досталась эта должность, может, просто в жизни повезло, может, должность ему подарил кум Тищенко Коля, а может, он купил ее у брата Ермака (Дениса Ермака, - прим.). Но я знаю одно – управлять областью он не умеет, не может и не хочет. В области хаос, - заявил Михаил Талпа.

Помимо этого, депутат рассказал, что некоторые громады в области не докладывают о ситуации с коронавирусом и не просят помощи, по той причине, что боятся вице-губернатора Александра Трайтли.

– Есть заместители, но ни один из них не является жителем область, все откуда-то приехали. Несколько дней назад я позвонил главе громады и говорю: «У вас коронавирус. Какая ситуация?». Он говорит: «Михаил Владимирович, все делается своими силами». Спрашиваю, как своими силами, а штаб? На что он сказал, что не хочет поднимать этот вопрос, потому что боится Трайтли. Вы понимаете, в каких условиях сегодня живет население – оно тупо боится Трайтли, - сказал депутат.

В ходе выступления Михаил Талпа заявил, что необходимо снова проголосовать за то, чтоб объявить неудовлетворительной работу облгосадминистарции. Однако, его предложение не поддержали.