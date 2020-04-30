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Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Там уточнили, что это последний рейс из «воздушного моста», который организовали в ОП для обеспечения потребностей в средствах индивидуальной защиты и медикаментах. В дальнейшем поставкой всего необходимого будут заниматься в Министерстве здравоохранения.
– Всего было отправлено более 25 самолетов, которые привезли грузы для Украины, — сказал заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.
Этими же рейсами доставляли грузы, которые закупает бизнес как гуманитарную помощь регионам, где он базируется. Кроме того, самолеты привозили коммерческие грузы.
Напомним, в Украине 30 апреля состоянием на 9:00 подтверждено 10 тысяч 406 случаев COVID-19, из них 540 за последние сутки, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 261 человек, из них 146 мужчин и 115 женщин.
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Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Там уточнили, что это последний рейс из «воздушного моста», который организовали в ОП для обеспечения потребностей в средствах индивидуальной защиты и медикаментах. В дальнейшем поставкой всего необходимого будут заниматься в Министерстве здравоохранения.
– Всего было отправлено более 25 самолетов, которые привезли грузы для Украины, — сказал заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.
Этими же рейсами доставляли грузы, которые закупает бизнес как гуманитарную помощь регионам, где он базируется. Кроме того, самолеты привозили коммерческие грузы.
Напомним, в Украине 30 апреля состоянием на 9:00 подтверждено 10 тысяч 406 случаев COVID-19, из них 540 за последние сутки, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 261 человек, из них 146 мужчин и 115 женщин.