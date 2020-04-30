В Верховной Раде завершили работу над первым законопроектом из блока народовластия о всеукраинском референдуме.

Об этом рассказал первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук во время согласительного совета, пишет Украинская правда.

— Мы завершили работу связанную с наработкой первого законопроекта с блока народовластия о всеукраинском референдуме. Мы уже получили не только положительные отзывы, но и замечания, как от украинских специалистов, от украинских научных институтов, так и от международных организаций. Мы ожидаем сейчас выводы от швейцарских институтов, мы обратились к послу Швейцарии. Благодаря представителям Венецианской комиссии мы перевели его на английском язык и распространили для всего мира и мы ожидаем отзывы по этому законопроекту. Думаю, что после завершения карантинных мероприятий мы обязательно проведем финальное собрание рабочей группы и вынесем этот законопроект в зал, - сказал Руслан Стефанчук.