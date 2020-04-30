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Центральная избирательная комиссия передала в комитет Верховной Рады обобщенный перечень проблемных вопросов, которые могут возникнуть во время подготовки к очередным местных выборов 25 октября 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
В частности, ЦИК отметила неопределенности с эпидемической ситуацией в Украине из-за распространения COVID-19. Также необходимость всем субъектам избирательного процесса употреблять дополнительные средства защиты, если выборы придутся на период карантина.
Там также подчеркнули, что на подготовку к местным выборам влияет незавершенность реформы административно-территориального устройства. Также считают возможным пересмотр положений Избирательного кодекса, а также изменения избирательной системы.
Кроме того, в ЦИК отметили, что проблемным остается наличие временно оккупированных территорий, определение границ территорий, на которых выборы не могут организовываться и проводиться.
Вспомнили и о проблемах с финансированием местных выборов (сокращение бюджета), возможны проблемы с формированием и функционированием избирательных комиссий всех уровней.
В ЦИК добавили, что во время организации, подготовки и проведения местных выборов могут возникнуть трудности с применением положений закона о публичных закупках.
Напомним, что большинство жителей Николаева на выборах мэра будут ориентироваться на личные качества кандидатов, а не на партию, которая его выдвинула.
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Центральная избирательная комиссия передала в комитет Верховной Рады обобщенный перечень проблемных вопросов, которые могут возникнуть во время подготовки к очередным местных выборов 25 октября 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
В частности, ЦИК отметила неопределенности с эпидемической ситуацией в Украине из-за распространения COVID-19. Также необходимость всем субъектам избирательного процесса употреблять дополнительные средства защиты, если выборы придутся на период карантина.
Там также подчеркнули, что на подготовку к местным выборам влияет незавершенность реформы административно-территориального устройства. Также считают возможным пересмотр положений Избирательного кодекса, а также изменения избирательной системы.
Кроме того, в ЦИК отметили, что проблемным остается наличие временно оккупированных территорий, определение границ территорий, на которых выборы не могут организовываться и проводиться.
Вспомнили и о проблемах с финансированием местных выборов (сокращение бюджета), возможны проблемы с формированием и функционированием избирательных комиссий всех уровней.
В ЦИК добавили, что во время организации, подготовки и проведения местных выборов могут возникнуть трудности с применением положений закона о публичных закупках.
Напомним, что большинство жителей Николаева на выборах мэра будут ориентироваться на личные качества кандидатов, а не на партию, которая его выдвинула.