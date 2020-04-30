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Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада проработает еще 2-3 недели в режиме внеочередных заседаний и вернется к работе очередной сессии 20 мая 2020 года.
Об этом Давид Арахамия заявил на брифинге после внеочередного заседания Рады 30 апреля, сообщает Интерфакс-Украина.
— Мы приняли решение, что каждую неделю по инициативе парламента мы будем собирать со всех фракций законодательные инициативы, которые они считают неотложными, будем созывать внеочередное заседание парламента и голосовать эти законы. Если президент определит какие-то дорогие законопроекты, которые он считает неотложными, то будем в дополнение к этой внеочередной сессии собирать и также голосовать, - заявил Давид Арахамия.
Он надеется, что правительство сможет принять решение об ослаблении карантинных мер и депутаты вернутся к привычному режиму работы через 2-3 недели.
— В таком режиме мы проработаем, я надеюсь, 2-3 недели, а после того надеемся на то, что правительство как-то улучшит ситуацию с выходом из карантина и предполагаю, что 20 мая мы выйдем в режим очередной работы украинского парламента, - добавил нардеп.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что если количество новых случаев коронавируса будет уменьшаться, этапы выхода из карантина могут объединить. Таким образом страна сможет выйти из карантина быстрее, чем запланировано.
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Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада проработает еще 2-3 недели в режиме внеочередных заседаний и вернется к работе очередной сессии 20 мая 2020 года.
Об этом Давид Арахамия заявил на брифинге после внеочередного заседания Рады 30 апреля, сообщает Интерфакс-Украина.
— Мы приняли решение, что каждую неделю по инициативе парламента мы будем собирать со всех фракций законодательные инициативы, которые они считают неотложными, будем созывать внеочередное заседание парламента и голосовать эти законы. Если президент определит какие-то дорогие законопроекты, которые он считает неотложными, то будем в дополнение к этой внеочередной сессии собирать и также голосовать, - заявил Давид Арахамия.
Он надеется, что правительство сможет принять решение об ослаблении карантинных мер и депутаты вернутся к привычному режиму работы через 2-3 недели.
— В таком режиме мы проработаем, я надеюсь, 2-3 недели, а после того надеемся на то, что правительство как-то улучшит ситуацию с выходом из карантина и предполагаю, что 20 мая мы выйдем в режим очередной работы украинского парламента, - добавил нардеп.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что если количество новых случаев коронавируса будет уменьшаться, этапы выхода из карантина могут объединить. Таким образом страна сможет выйти из карантина быстрее, чем запланировано.