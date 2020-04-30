Верховная Рада поддержала рассмотрение во втором чтении законопроекта о банках по особой процедуре, это позволит рассмотреть его быстрее, за такое решение проголосовали 255 народных избранников.

Об этом сообщает Лига.Финансы.

Речь идет о применении к законопроекту изменений в регламент, направленных на противодействие поправочному спаму.

Ускоренная процедура позволит рассмотреть так называемый «антиколомойский» закон, к которому подано свыше 16 тысяч правок, в течение одного пленарного дня.

Каждая фракция или группа депутатов смогут определить не более пяти предложений или поправок, не поддержанных комитетом, на которых она настаивает.

Каждый внефракционный депутат, чьи поправки не учтены комитетом, сможет определить не более одной поправки, на которой он настаивает.

Ранее, Верховная Рада Украины изменила регламент для противодействия злоупотреблению правом вносить поправки.