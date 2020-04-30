Депутат Николаевского областного совета, глава областной организации партии «Наш край» Юрий Кормышкин назвал неэффективной работу областного штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера, связанной с распространением коронавирусной болезни COVID-19. В том числе, в отсутствии предложения по поддержке аграриев, которые не могут реализовать собственную продукцию в связи с закрытием рынков.

Об этом сообщает пресс-служба политической силы.

Юрий Кормышкин поинтересовался у начальника штаба Александра Игнатенкова, какая работа была проведена штабом, чтоб аграрии Николаевщины, в том числе овощевики, могли продавать свою продукцию, а не выбрасывать ее на свалку.

— На сегодня все рынки закрыты. Работают только сетевые супермаркеты, в которых овощи продают по завышенным ценам. Три дня назад Цюрупинский мост был перекрыт аграриями и жителями Херсонщины, которые говорили о том, что овощи у них продаются по 2 - 3 гривны, а в супермаркетах с 10 - 15 раз дороже. Скажите пожалуйста, какую работу вы проводите в этом направлении, чтобы аграрии Николаевщины, которые выращивают овощи, могли передавать свою продукцию супермаркетов?, - спросил Юрий Кормышкин.

Однако, конкретного ответа на этот вопрос Александр Игнатенков дать не смог.

— Вы должны не только ставить блокпосты, а и заниматься в целом решением проблем, причиненных эпидемией коронавируса. Я считаю вашу работу совершенно неэффективной, - заявил Юрий Кормышкин.

Ранее сообщалось, что в Николаевской ОГА заявили, что откроют только агропромышленные рынки.