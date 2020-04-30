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Сегодня, 30 апреля, состоялось видеоселекторное совещание руководства Николаевской облгосадминистрации с главами районов, городов и громад области по вопросам борьбы с распространением коронавирусной болезни СОVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.
Заместитель главы ОГА Александр Трайтли сообщил, что, согласно постановлению правительства, в Николаевской области возобновят работы только агропродовольственные рынки.
«Хочу подчеркнуть, что сегодня согласно постановлению КМУ, мы имеем возможность открыть только агропромышленные рынки. Я понимаю каждого из предпринимателей но никаких альтернатив нет», — отметил он.
Он также напомнил о требованиях по поводу профилактических мер противодействия распространения COVID- 19 при осуществлении торговли пищевыми продуктами на продовольственных рынках.
«Также Александр Трайтли акцентировал внимание руководителей городов, районов и ОТГ на ситуации, сложившейся с заболеваемостью медиков и посоветовал им еще раз отработать все алгоритмы по индивидуальной защиты в работе», — говорится в сообщении.
Напомним, с пятницы, 1 мая, продовольственные рынки Николаева постепенно будут возобновлять свою работу.
Как известно, Кабинет министров разрешил открыть продовольственные рынки в Украине с 1 мая.
Ранее сообщалось, что в Николаеве сегодня, 29 апреля, прошёл митинг в защиту малого и среднего бизнеса во время пандемии коронавируса. Мэр Александр Сенкевич встретился с участниками акции и пообещал решить проблемы с торговлей, а также уменьшить налоги для предпринимателей.
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Сегодня, 30 апреля, состоялось видеоселекторное совещание руководства Николаевской облгосадминистрации с главами районов, городов и громад области по вопросам борьбы с распространением коронавирусной болезни СОVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.
Заместитель главы ОГА Александр Трайтли сообщил, что, согласно постановлению правительства, в Николаевской области возобновят работы только агропродовольственные рынки.
«Хочу подчеркнуть, что сегодня согласно постановлению КМУ, мы имеем возможность открыть только агропромышленные рынки. Я понимаю каждого из предпринимателей но никаких альтернатив нет», — отметил он.
Он также напомнил о требованиях по поводу профилактических мер противодействия распространения COVID- 19 при осуществлении торговли пищевыми продуктами на продовольственных рынках.
«Также Александр Трайтли акцентировал внимание руководителей городов, районов и ОТГ на ситуации, сложившейся с заболеваемостью медиков и посоветовал им еще раз отработать все алгоритмы по индивидуальной защиты в работе», — говорится в сообщении.
Напомним, с пятницы, 1 мая, продовольственные рынки Николаева постепенно будут возобновлять свою работу.
Как известно, Кабинет министров разрешил открыть продовольственные рынки в Украине с 1 мая.
Ранее сообщалось, что в Николаеве сегодня, 29 апреля, прошёл митинг в защиту малого и среднего бизнеса во время пандемии коронавируса. Мэр Александр Сенкевич встретился с участниками акции и пообещал решить проблемы с торговлей, а также уменьшить налоги для предпринимателей.