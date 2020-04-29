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С пятницы, 1 мая, продовольственные рынки Николаева постепенно будут возобновлять свою работу.
Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич по время эфира в соцсетях, передают НикВести.
— С 1 мая нам разрешено начинать постепенный запуск рынков в Николаеве. Это хорошая новость для всех. Это наша общая работа, общий успех. Думаю, что для того чтобы закрепить его, все что нам необходимо, это не толпиться у входа, — сказал Александр Сенкевич.
Он добавил, что все покупатели и продавцы должны быть в масках, соблюдать санитарные нормы и придерживаться правил, установленных Кабинетом Министров.
— На входе в рынок вам будут измерять температуру. Также прошу всех придерживаться дистанции — будут специальные полоски. Директора рынков и продавцы знают все условия и будут их соблюдать. Полиция будет проверять, чтобы все придерживались этих правил, — добавил мэр.
Как известно, Кабинет министров разрешил открыть продовольственные рынки в Украине с 1 мая.
Ранее сообщалось, что в Николаеве сегодня, 29 апреля, прошёл митинг в защиту малого и среднего бизнеса во время пандемии коронавируса. Мэр Александр Сенкевич встретился с участниками акции и пообещал решить проблемы с торговлей, а также уменьшить налоги для предпринимателей.
Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич допускает, что пик заболеваемости коронавирусом в городе еще впереди.
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С пятницы, 1 мая, продовольственные рынки Николаева постепенно будут возобновлять свою работу.
Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич по время эфира в соцсетях, передают НикВести.
— С 1 мая нам разрешено начинать постепенный запуск рынков в Николаеве. Это хорошая новость для всех. Это наша общая работа, общий успех. Думаю, что для того чтобы закрепить его, все что нам необходимо, это не толпиться у входа, — сказал Александр Сенкевич.
Он добавил, что все покупатели и продавцы должны быть в масках, соблюдать санитарные нормы и придерживаться правил, установленных Кабинетом Министров.
— На входе в рынок вам будут измерять температуру. Также прошу всех придерживаться дистанции — будут специальные полоски. Директора рынков и продавцы знают все условия и будут их соблюдать. Полиция будет проверять, чтобы все придерживались этих правил, — добавил мэр.
Как известно, Кабинет министров разрешил открыть продовольственные рынки в Украине с 1 мая.
Ранее сообщалось, что в Николаеве сегодня, 29 апреля, прошёл митинг в защиту малого и среднего бизнеса во время пандемии коронавируса. Мэр Александр Сенкевич встретился с участниками акции и пообещал решить проблемы с торговлей, а также уменьшить налоги для предпринимателей.
Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич допускает, что пик заболеваемости коронавирусом в городе еще впереди.