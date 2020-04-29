В Николаеве сегодня, 29 апреля, прошёл митинг в защиту малого и среднего бизнеса во время пандемии коронавируса. Мэр Александр Сенкевич встретился с участниками акции и пообещал решить проблемы с торговлей, а также уменьшить налоги для предпринимателей.

Об этом сообщают НикВести.

Как известно, Кабинет министров разрешил открыть продовольственные рынки в Украине с 1 мая.

Протест был организован объединением «300 николаевцев», среди которых были предприниматели различных рынков Николаева, активист Андрей Толпекин, глава Николаевской областной организации партии «Национальный корпус» Денис Янтарь и другие — всего в мероприятии приняло участие около 100 людей.

Акция торговцев началась с автопробега возле Центрального железнодорожного вокзала, после митингующие собрались на Соборной площади под мэрией. Через некоторое время к активистам вышел сам городской голова Александр Сенкевич и выступил с заявлениями, в частности о том, что решение о закрытии рынков принимал Кабинет Министров, а также отметил, что они начнут работу только при соблюдении карантинных мер. Как пример, мэр озвучил необходимость расчерчивать линии на торговых площадках, чтобы люди соблюдали дистанцию. После его заявления среди митингующих раздался смех, однако городской глава подчеркнул серьезность карантинных мер.

Александр Сенкевич заявил, что администрации рынков Николаева уже готовятся к открытию: закупают бесконтактные термометры, дезинфекторы и чертят линии для соблюдения дистанции среди покупателей.

Позднее мэр провел встречу с инициативной группой протестующих, где пообещал предпринимателям различные налоговые льготы на период карантина для поддержки бизнеса.

— По окончанию карантина, мы уже готовим проекты решений. Мы договорились, что департамент экономики будет собирать информацию с предприятий, которые не работали и хотят получить льготу по аренду на землю. После этого мы всю эту информацию соберём, отправим в налоговую, проверим работали они или нет, подготовим их список, подадим на сессию (Николаевского горсовета - прим.) и примем решения о предоставлении льготы на время карантина. Что касается предприятия, которые арендуют комимущество, данный проект решения уже подготовлен и он уже опубликован на сайте горсовета, - рассказал Александр Сенкевич.

Он добавил, что «черный список» предпринимателей, которые не снизили или не убрали стоимость аренды для своих съемщиков, также пополняется и они не могут рассчитывать на льготные послабления.

Мэр рассказал, что рынки, которые не будут соблюдать карантинные ограничения, будут закрыты.

— Полиция говорит о том, что они будут закрывать и административно штрафовать те рынки, которые не будут соблюдать правила, установленные на государственном уровне, - отметил Александр Сенкевич.

Городской голова также объяснил, как предпринимателям действовать при получении льгот на аренду земли.

— Мы проголосуем этот вопрос (о льготах - прим.), где будет перечень предприятий, которым предоставлены льготы на время карантина в аренду на землю. Вы с этим решением идёте к руководителю рынка и говорите, что вам дали льготу и проводите нам перерасчёт оплаченных денег. Если вы их оплатили, то вряд ли он вам их вернёт, но он должен будет на эту сумму снизить вашу арендную плату, - заявил Александр Сенкевич.

В итоге мэр подписал обращение активистов, которые требовали, чтобы он на селектороном совещании с президентом Украины Владимиром Зеленским «выразил волю людей и бизнеса», а также просил Кабмин ослабить карантинные меры.

Также по словам городского головы, с 11 мая в Николаеве могут начать работать открытые площадки, а именно кафе и рестораны.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич допускает, что пик заболеваемости коронавирусом в городе еще впереди.