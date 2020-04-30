|Скорость ветра:
|2.4 м/с
|Восход солнца:
|05:37
|Заход солнца:
|20:01
|Температура завтра:
|+20 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|05:34
|Заход солнца:
|20:16
|Температура завтра:
|+16 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.75 грн
|27.15 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.5 грн
Начальник управления здравоохранения Николаевской ОГА Павел Георгиев заявил, что медецинские учреждения І уровня обеспечены защитными спецсредствами на ближайшие два месяца.
Об этом он сказал сегодня, 30 апреля, в ходе сессии областного совета, пишут НикВести.
– На сегодняшний день благодаря поставкам, которые идут с центральных органов власти, наши лечебные учреждения І уровня обеспечены в среднем на 2 месяца. Это без того, что мы будем закупать через базу. Надеюсь, что все получится вовремя. Мы успеем купить и иметь резерв, который необходим, - сказал Павел Георгиев.
Помимо этого, он подчеркнул, что при базе спецмедснабжения была создана рабочая группа, которая займется отбором качественных товаров, поскольку пришли к заключению, что большинство медиков заражаются короанвирусной инфекцией из-за фиктивных средств защиты.
– При базе спецмедснабжения создана рабочая группа из медработников, экспертов, тендерного комитета, которая займется закупкой качественного материала. Вы слышали и представителя лабораторного центра, главного санврача, это озвучивал министра, что на сегодняшний день одна из причин заражения медиков – некачественна спецзащита. Поэтому работаем и делаем все, чтобы деньги использовались эффективно, пошли в лечебные учреждения.
Напомним, ранее Павел Георгиев заявил, что из 5,6 миллионов гривен из резервного фонда, выделенных областной инфекционной больнице, использовано только 2 миллиона из-за сложности закупок медтоваров.
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?Станислав Мартиросов
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
Начальник управления здравоохранения Николаевской ОГА Павел Георгиев заявил, что медецинские учреждения І уровня обеспечены защитными спецсредствами на ближайшие два месяца.
Об этом он сказал сегодня, 30 апреля, в ходе сессии областного совета, пишут НикВести.
– На сегодняшний день благодаря поставкам, которые идут с центральных органов власти, наши лечебные учреждения І уровня обеспечены в среднем на 2 месяца. Это без того, что мы будем закупать через базу. Надеюсь, что все получится вовремя. Мы успеем купить и иметь резерв, который необходим, - сказал Павел Георгиев.
Помимо этого, он подчеркнул, что при базе спецмедснабжения была создана рабочая группа, которая займется отбором качественных товаров, поскольку пришли к заключению, что большинство медиков заражаются короанвирусной инфекцией из-за фиктивных средств защиты.
– При базе спецмедснабжения создана рабочая группа из медработников, экспертов, тендерного комитета, которая займется закупкой качественного материала. Вы слышали и представителя лабораторного центра, главного санврача, это озвучивал министра, что на сегодняшний день одна из причин заражения медиков – некачественна спецзащита. Поэтому работаем и делаем все, чтобы деньги использовались эффективно, пошли в лечебные учреждения.
Напомним, ранее Павел Георгиев заявил, что из 5,6 миллионов гривен из резервного фонда, выделенных областной инфекционной больнице, использовано только 2 миллиона из-за сложности закупок медтоваров.