Начальник управления здравоохранения Николаевской ОГА Павел Георгиев заявил, что медецинские учреждения І уровня обеспечены защитными спецсредствами на ближайшие два месяца.

Об этом он сказал сегодня, 30 апреля, в ходе сессии областного совета, пишут НикВести.

– На сегодняшний день благодаря поставкам, которые идут с центральных органов власти, наши лечебные учреждения І уровня обеспечены в среднем на 2 месяца. Это без того, что мы будем закупать через базу. Надеюсь, что все получится вовремя. Мы успеем купить и иметь резерв, который необходим, - сказал Павел Георгиев.

Помимо этого, он подчеркнул, что при базе спецмедснабжения была создана рабочая группа, которая займется отбором качественных товаров, поскольку пришли к заключению, что большинство медиков заражаются короанвирусной инфекцией из-за фиктивных средств защиты.

– При базе спецмедснабжения создана рабочая группа из медработников, экспертов, тендерного комитета, которая займется закупкой качественного материала. Вы слышали и представителя лабораторного центра, главного санврача, это озвучивал министра, что на сегодняшний день одна из причин заражения медиков – некачественна спецзащита. Поэтому работаем и делаем все, чтобы деньги использовались эффективно, пошли в лечебные учреждения.

Напомним, ранее Павел Георгиев заявил, что из 5,6 миллионов гривен из резервного фонда, выделенных областной инфекционной больнице, использовано только 2 миллиона из-за сложности закупок медтоваров.