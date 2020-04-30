Главный врач Николаевского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Андрей Самойлов опроверг информацию об отсутствии должного обеспечения врачей средствами спецзащиты.

Об этом он заявил сегодня, 30 апреля, на сессии Николаевского областного совета, пишут НикВести.

В частности, глава облсовета Виктория Москаленко рассказала, что поступила информация о том, что сотрудники представительства в Казанковском районе не имеют элементарных средств для работы с пациентами и бояться об этом говорить.

В свою очередь, Андрей Самойлов заявил, что главе облсовета сказали неправду. Каждая машина скорой помощи обеспечена в минимальном случае 4-5 комплектами со средствами спецзащиты.

– Все бригады, можно остановить любую машину скорой помощи, имеют 4-5 комплектов спецзащиты. Сейчас у нас 100- единиц одноразовой одежды, не говорю уже об одноразовой. С очками мы решили ситуацию с помощью благотворительности. В конце марта МрійДій нам выдали на все бригады защитные очки, щитки. Все обеспечены, у нас нет разделения район или город. Считаю, что врачи сказали неправду, заявил Андрей Самойлов.

Напомним, по состоянию на 10 утра 30 апреля в Николаевской области выявлено 6 новых подтвержденных случаев COVID-19.