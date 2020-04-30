В Украине планируется создание санитарно-эпидемиологической службы европейского образца, однако она не будет центральным органом исполнительной власти.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ.

— В стране должна существовать служба, которая способна реагировать на те вызовы, которые мы увидели при коронавирусной болезни. У нас есть назначенный решением правительства от 11 марта главный санитарный врач Виктор Ляшко. Действительно, на сегодня нет полноценной службы, то есть возложении разных обязанностей на различные подразделения, в том числе и на Минздрав. Мы не планируем ее делать как центральный орган исполнительной власти, но планируем создать такую службу, которая будет европейского образца, — сказал Максим Степанов.

Он добавил, что такая служба будет иметь возможность реагировать и не будет «советских рудиментов относительно коррупционных составляющих и остальных нареканий, которые были на эту службу, когда она существовала».

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что одним из главных приоритетов работы МОЗ является завершение реформы системы здравоохранения.