Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что одним из главных приоритетов работы МОЗ является завершение реформы системы здравоохранения. При этом изменения в медицине не должны приводить к закрытию больниц, сокращению количества медицинских работников и уменьшению финансирования учреждений здравоохранения. Выигрывают от этого как медики, так и пациенты.

Об этом Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в ходе рабочей поездки в Киевскую область, сообщает пресс-служба МОЗ.

— В прошлом году заведующая отделением «чувствительных форм туберкулеза», госпожа Виктория, с надбавками получал 14 тысяч гривен. После старта второго этапа реформы - по расчетам, которые утвердили предыдущие руководители Минздрава - она будет получать 4 тысячи гривен. При этом, из 278 медработников этого заведения только 190 остались. Из-за дефицита финансирования. Так не должно быть, - отметил Максим Степанов.

В ходе визита Министр посетил три медицинских учреждения Киевской области и ознакомился, как они работают в условиях второго этапа медицинской реформы, которая стартовала с 1 апреля. Как выяснилось, все они испытывают дефицит финансирования из-за старта медицинской реформы.

— Мы работаем для того, чтобы у медиков не было проблем. Для меня - это не просто слова. Я вырос в семье медиков, моя жена врач. Я хочу не просто начать реформу, а довести ее до конца. Мы должны получить новое качество медицины. У нас должна быть такая система, чтобы наши медики не хотели выехать за границу, а пациенты были довольны качеством услуг, - заявил Максим Степанов.

Ранее, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что все медики и больницы в которых лечили больных коронавирусом получат доплаты.

