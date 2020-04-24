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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что все медики и больницы в которых лечили больных коронавирусом получат доплаты.
Об этом Максим Степанов рассказал сегодня 24 апреля в ходе брифинга.
По его словам речь идет о тех больницах, которые не были определены как больницы первой волны, но все-таки лечили больных коронавирусной болезнью.
— Чтобы была справедливость, если предоставлялась соответствующая помощь, то государство должно оплатить этот процесс лечения и медики должны получить ту повышенную заработную плату, о которой мы говорили, - сказал Максим Степанов.
Как известно, 30 марта Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон о доплате к зарплате медиков, которые участвуют в борьбе с коронавирусом Covid-19, в размере до 300%.
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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что все медики и больницы в которых лечили больных коронавирусом получат доплаты.
Об этом Максим Степанов рассказал сегодня 24 апреля в ходе брифинга.
По его словам речь идет о тех больницах, которые не были определены как больницы первой волны, но все-таки лечили больных коронавирусной болезнью.
— Чтобы была справедливость, если предоставлялась соответствующая помощь, то государство должно оплатить этот процесс лечения и медики должны получить ту повышенную заработную плату, о которой мы говорили, - сказал Максим Степанов.
Как известно, 30 марта Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон о доплате к зарплате медиков, которые участвуют в борьбе с коронавирусом Covid-19, в размере до 300%.
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов