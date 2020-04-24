Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что все медики и больницы в которых лечили больных коронавирусом получат доплаты.

Об этом Максим Степанов рассказал сегодня 24 апреля в ходе брифинга.

По его словам речь идет о тех больницах, которые не были определены как больницы первой волны, но все-таки лечили больных коронавирусной болезнью.

— Чтобы была справедливость, если предоставлялась соответствующая помощь, то государство должно оплатить этот процесс лечения и медики должны получить ту повышенную заработную плату, о которой мы говорили, - сказал Максим Степанов.

Как известно, 30 марта Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон о доплате к зарплате медиков, которые участвуют в борьбе с коронавирусом Covid-19, в размере до 300%.

